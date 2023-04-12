2 298 звонков поступило на детский телефон доверия в Вологодско области на начала года

2 298 раз обращались жители региона к специалистам психологический службы Детского телефона доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122 в первом квартале 2023 года. За аналогичный период прошлого года на телефон поступило 2416 звонков.

«Почти половина звонков — это обращения самих детей и подростков, 327 звонков поступило от родителей, еще 931 звонок от граждан неравнодушных к проблемам детства, — прокомментировала заместитель Губернатора области Лариса Каманина. — Доступность психологической помощи для ребенка, находящегося в кризисной ситуации, очень важна. В большинстве случаев для решения проблемы хватает одного разговора со специалистом».

Количество обращений, связанных с детско-родительскими отношениями сократилось более чем на треть (432 в 2022 году и 271 — в 2023 году), одновременно с этим увеличилось на четверть число звонков по вопросам отношений ребенка со сверстниками.

Всем обратившимся специалисты социальной сферы области оказывают консультационную и психологическую помощь. Звонки на детский телефон доверия бесплатны и анонимны.