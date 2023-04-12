В департаменте образования Вологодской области рассказали об особенностях выпускных экзаменов в 2023 году

12.04.2023 [Общество]

В прямом эфире «ПоОКаем в сети» начальник Департамента образования Вологодской области Елена Рябова рассказала о процедуре проведения ЕГЭ в 2023 году, а также ответила на самые популярные вопросы выпускников и их родителей. Запись прямого эфира можно посмотреть по ссылке.

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в 2023 году началась с досрочного периода, который проходит с 20 марта до 19 апреля. На сдачу экзаменов в досрочный период в форме ЕГЭ были зарегистрированы 54 участника. Для них открыт 1 пункт проведения экзаменов по всем учебным предметам на базе средней общеобразовательной школы № 26 г. Череповца.

В основной период на участие в экзаменах зарегистрированы 4502 человека (из них 4084 — выпускники текущего года). Как и в прошлые годы, самым массовым экзаменом в форме ЕГЭ остается русский язык (4271 участник). Самым популярным экзаменом по выбору — обществознание, его выбрали 2057 (46,5%) участников.

В соответствии с расписанием проведения экзаменов на 2023 год, утвержденным совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора, ЕГЭ в основной период начнется 26 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. ЕГЭ по профильной и базовой математике пройдет 1 июня. 5 июня пройдут экзамены по истории и физике, 8 июня — по обществознанию, 13 июня — по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. ЕГЭ по информатике и ИКТ — 19 и 20 июня, устная часть ЕГЭ по иностранным языкам — 16 и 17 июня.

С 22 июня по 1 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам. В дополнительный период в сентябре ЕГЭ пройдет только по обязательным предметам для тех выпускников 11 класса, которые не получат аттестат.

Все экзамены проходят в пунктах проведения экзаменов, организованных на базе школ области. В ППЭ выделяются кабинеты, оборудованные техническими средствами и видеонаблюдением. Всего для проведения ЕГЭ будет организовано 46 ППЭ (42 на базе общеобразовательных школ и 4 ППЭ на дому).

Информация о том, в каком ППЭ выпускник сдает экзамен, будет указана в уведомлении, которое он получит в своей школе до начала экзаменов. Во всех аудиториях и штабах ППЭ видеонаблюдение организовано в режиме онлайн.

Вход в ППЭ для участников открывается в 9 утра. До входа в пункт участникам необходимо оставить все личные вещи в специально выделенном месте. С собой можно взять: паспорт (без обложки), гелевую ручку с чернилами черного цвета, воду. Во время экзамена на рабочем столе также могут находиться лекарства и питание (при необходимости). При проведении экзаменов по ряду учебных предметов допускается использование некоторых средств обучения и воспитания.

Допуск участников экзаменов в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, удостоверяющих личность, и при наличии их в списках распределения в данный пункт. В случае отсутствия у участников ГИА (т.е. выпускников текущего года) документов, удостоверяющих личность, при наличии их в списках распределения в данный ППЭ допуск осуществляется после подтверждения их личности сопровождающим.

Что касается выпускников прошлых лет, то при отсутствии у них документов, удостоверяющих личности, к экзамену они не допускаются.

Если накануне дня экзамена участник заболел — необходима справка от врача, на основании которой выпускнику будет предоставлена возможность сдать этот экзамен в резервный день. Справку необходимо предоставить в школу. По решению председателя государственной экзаменационной комиссии участник будет допущен до сдачи экзамена в резервный день.

Результат ЕГЭ можно узнать примерно через 2 недели после сдачи экзамена по месту подачи заявления на экзамены или на сайте.

По всем вопросам, связанным с организацией и проведением ЕГЭ на территории Вологодской области, вы можете обращаться на телефон горячей линии (8172) 71-36-46.

Тэги: ЕГЭ, экзамены, образование

ТОП НЕДЕЛИ

Владельцев собак в Вологде обяжут убирать за своими питомцами на улице
В зоне СВО погиб житель Вологодского района
В Соколе задержана начальник управления архитектуры и градостроительства района по подозрению во взятке
В ходе СВО погиб житель Грязовецкого округа
Роспотребнадзор проверил воду в Соколе после жалоб местных жителей
В ходе СВО погиб житель Великого Устюга
В Череповецком районе размывает дорогу, на ремонт которой ушло в прошлом году 8 млн рублей
Начались работы по благоустройству площади у ЦУМа в Вологде
«Город не нужен властям!»: в Соколе уже нет воды в магазинах, пить воду из-под крана невозможно, а власти говорят, что все в норме
В Великом Устюге уровень воды достиг критической отметки

Похожие новости

Родители школьников Вологды смогут сдать ЕГЭ 22 марта

Мероприятие пройдет в городской школе №5

988
0

Вологодские одиннадцатиклассники определились с предметами, которые будут сдавать в этом году

Из популярных обществознание, биология и информатика

786
0

Вологодские школьники на ЕГЭ справились с русским языком лучше, чем с математикой

Подведены предварительные итоги единого государственного экзамена  по обязательным предметам

1550
0

Французский, английский и китайский - такие языки выбрали для сдачи ЕГЭ ученики вологодских школ

В Вологодской области продолжается сдача ЕГЭ

1060
0

«Готовые ответы»: в Роскачестве объяснили, как мошенники обманывают старшеклассников перед экзаменами

Каждый год, как только ученики начинают готовиться к ЕГЭ, активизируются мошенники, которые предлагают готовые ответы   

1611
0

Общероссийское собрание родителей учеников 9 и 11 классов пройдет онлайн 26 мая

Как построить систему подготовки к экзаменам, чтобы ребенок поступил на бюджет, как помочь ребенку выбрать достойную профессию, об этом и многом другом пойдет речь в ходе эфире

1540
0

Государственные экзамены у школьников 9-х классов начались в Вологодской области 19 мая

12 706 девятиклассников сдают экзамены в этом году на Вологодчине

1435
0

Особенности проведения итоговой аттестации-2022 стали темой областного родительского собрания

Областное родительское собрание прошло в правительстве области в режиме видеоконференцсвязи

1998
0

Вопросы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ обсудят на родительском собрании Вологодской области 16 февраля

Трансляцию мероприятия смогут посмотреть все желающие

1851
0

В Вологодской области заявления на участие в ЕГЭ будут приниматься до 1 февраля 2022 года

Экзамен будет проводиться с 21 марта по 2 июля

1423
0

Глава Следственного комитета считает ЕГЭ «пыткой для молодежи»

Александр Бастрыкин заявил, что единый государственный экзамен нужно отменить

1611
0

67 вологодских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

У семерых из них такой результат сразу по двум предметам

1722
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

С Сокольского ДОКа взыскали больше полумиллиона рублей за уничтожение молодых елей
Совет Федерации одобрил закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках
2 298 звонков поступило на детский телефон доверия в Вологодско области на начала года
В департаменте образования Вологодской области рассказали об особенностях выпускных экзаменов в 2023 году
Житель Великоустюгского района убил друга из-за долга
В Вологодской области пройдут сборы для несовершеннолетних девушек, состоящих на профилактическом учете
В центре Вологды уже год стоит в полуразобранном виде дом, который является предметом охраны исторического наследия
 
29.03.2023 [Общество]

«Привязали ребенка к стулу!»: в Соколе родители возмущены методами воспитания их детей в садике

4087
0
11.04.2023 [БлогоVO]

Дом Засецких

349
0
11.04.2023 [Обзор Прессы]

«Я говорил себе: держись и пой!»

292
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика