В департаменте образования Вологодской области рассказали об особенностях выпускных экзаменов в 2023 году

В прямом эфире «ПоОКаем в сети» начальник Департамента образования Вологодской области Елена Рябова рассказала о процедуре проведения ЕГЭ в 2023 году, а также ответила на самые популярные вопросы выпускников и их родителей. Запись прямого эфира можно посмотреть по ссылке.

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в 2023 году началась с досрочного периода, который проходит с 20 марта до 19 апреля. На сдачу экзаменов в досрочный период в форме ЕГЭ были зарегистрированы 54 участника. Для них открыт 1 пункт проведения экзаменов по всем учебным предметам на базе средней общеобразовательной школы № 26 г. Череповца.

В основной период на участие в экзаменах зарегистрированы 4502 человека (из них 4084 — выпускники текущего года). Как и в прошлые годы, самым массовым экзаменом в форме ЕГЭ остается русский язык (4271 участник). Самым популярным экзаменом по выбору — обществознание, его выбрали 2057 (46,5%) участников.

В соответствии с расписанием проведения экзаменов на 2023 год, утвержденным совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора, ЕГЭ в основной период начнется 26 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. ЕГЭ по профильной и базовой математике пройдет 1 июня. 5 июня пройдут экзамены по истории и физике, 8 июня — по обществознанию, 13 июня — по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. ЕГЭ по информатике и ИКТ — 19 и 20 июня, устная часть ЕГЭ по иностранным языкам — 16 и 17 июня.

С 22 июня по 1 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам. В дополнительный период в сентябре ЕГЭ пройдет только по обязательным предметам для тех выпускников 11 класса, которые не получат аттестат.

Все экзамены проходят в пунктах проведения экзаменов, организованных на базе школ области. В ППЭ выделяются кабинеты, оборудованные техническими средствами и видеонаблюдением. Всего для проведения ЕГЭ будет организовано 46 ППЭ (42 на базе общеобразовательных школ и 4 ППЭ на дому).

Информация о том, в каком ППЭ выпускник сдает экзамен, будет указана в уведомлении, которое он получит в своей школе до начала экзаменов. Во всех аудиториях и штабах ППЭ видеонаблюдение организовано в режиме онлайн.

Вход в ППЭ для участников открывается в 9 утра. До входа в пункт участникам необходимо оставить все личные вещи в специально выделенном месте. С собой можно взять: паспорт (без обложки), гелевую ручку с чернилами черного цвета, воду. Во время экзамена на рабочем столе также могут находиться лекарства и питание (при необходимости). При проведении экзаменов по ряду учебных предметов допускается использование некоторых средств обучения и воспитания.

Допуск участников экзаменов в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, удостоверяющих личность, и при наличии их в списках распределения в данный пункт. В случае отсутствия у участников ГИА (т.е. выпускников текущего года) документов, удостоверяющих личность, при наличии их в списках распределения в данный ППЭ допуск осуществляется после подтверждения их личности сопровождающим.

Что касается выпускников прошлых лет, то при отсутствии у них документов, удостоверяющих личности, к экзамену они не допускаются.

Если накануне дня экзамена участник заболел — необходима справка от врача, на основании которой выпускнику будет предоставлена возможность сдать этот экзамен в резервный день. Справку необходимо предоставить в школу. По решению председателя государственной экзаменационной комиссии участник будет допущен до сдачи экзамена в резервный день.

Результат ЕГЭ можно узнать примерно через 2 недели после сдачи экзамена по месту подачи заявления на экзамены или на сайте.

По всем вопросам, связанным с организацией и проведением ЕГЭ на территории Вологодской области, вы можете обращаться на телефон горячей линии (8172) 71-36-46.