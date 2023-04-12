Житель Великоустюгского района убил друга из-за долга

В Великом Устюге суд вынес приговор 35-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве.

Установлено, что днём 16 июня 2022 года подсудимый во время застолья подошёл к собутыльнику сзади, схватил его за шею и нанёс не менее 11 ударов ножом по груди, животу и конечностям. Пострадавшего доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

«Подсудимый вину признал частично, пояснил суду, что с потерпевшим они были знакомы много лет, находились в дружеских отношениях, смерти ему не желал, хотел напугать, поскольку несколько лет назад потерпевший задолжал ему 50000 рублей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Осуждённому назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.