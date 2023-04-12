В Вологодской области пройдут сборы для несовершеннолетних девушек, состоящих на профилактическом учете

12.04.2023 [Общество]

В Вологодской области пройдут сборы для несовершеннолетних девушек, состоящих на профилактическом учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Мероприятие под названием «Шаг вперёд» состоится в регионе уже в шестой раз. Его участницы — жительницы области в возрасте от 12 до 16 лет — пройдут отборочный этап в своём муниципальном образовании, а победительницы отправятся на областной этап конкурса. На втором этапе участниц разделят на группы для участия в мастер-классах, занятиях с психологами, стилистами и спортсменами. Организаторы традиционно приглашают на сборы гостей, которые имели в юности схожие с участницами трудностями. В 2022 году гостьей мероприятия стала Анна Горохова — победительница третьего сезона реалити-шоу «Пацанки».

«"Шаг вперед" — это отличный шанс для девушек получить поддержку от мудрых наставников, научиться проводить время с пользой для себя и окружающих. Наставничество — одна из главных задач системной работы в рамках областной программы «Содействие профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — рассказал начальник управления по молодежной политике правительства Вологодской области Виталий Кобыльников.

Победительницы конкурса получат дипломы, призы и благодарственные письма для своих законных представителей, а также экскурсионную поездку по местам боевой славы, связанных с отечественной историей. Сборы пройдут с мая по сентябрь 2023 года.

Тэги: конкурс, трудные подростки

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