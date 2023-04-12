Жители Вологодской области задолжали за газ 39 млн рублей

12.04.2023 [Общество]

ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» напомнил абонентам о необходимости погасить долги за газ. После окончания отопительного периода поставщик газа дополнительно усилит работу с должниками.

В настоящее время просроченный долг жителей Вологодской области за потребленный газ составляет 39 млн. рублей.

Согласно постановлению Правительства РФ № 549 от 21.07.2008 года, компания уведомляет неплательщиков только один раз — за 20 дней до дня приостановления подачи газа. Отключение грозит как абонентам, не заплатившим за газ в течение двух месяцев, так и потребителям, которые оплатили задолженность не полностью.

«Чтобы избежать прекращения подачи газа и дополнительных расходов на отключение и новое подключение, которые могут быть гораздо больше, чем сама сумма долга, абонентам необходимо погасить долги», — отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» Александр Мельников.

 

Тэги: 112, долги

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