Жители Вологодской области задолжали за газ 39 млн рублей

ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» напомнил абонентам о необходимости погасить долги за газ. После окончания отопительного периода поставщик газа дополнительно усилит работу с должниками.

В настоящее время просроченный долг жителей Вологодской области за потребленный газ составляет 39 млн. рублей.

Согласно постановлению Правительства РФ № 549 от 21.07.2008 года, компания уведомляет неплательщиков только один раз — за 20 дней до дня приостановления подачи газа. Отключение грозит как абонентам, не заплатившим за газ в течение двух месяцев, так и потребителям, которые оплатили задолженность не полностью.