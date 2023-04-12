Мультимедийная выставка художника Николая Мишусты проходит в Вологде

Мультимедийная выставка вологодского художника Николая Мишусты проходит в помещении арт-пространства FABRICA.

– Благодаря современным мультимедийным технологиям картины буквально оживают на ваших глазах! Объемное музыкальное сопровождение позволит с головой погрузиться в увлекательный творческий мир художника, – говорится в анонсе мероприятия.

Николай Иванович родился в 1953 году в селе Николаевка Петропавловского района Днепропетровской области. Окончил Одесское государственное художественное училище имени Грекова, затем Украинский полиграфический институт имени Ивана Федорова во Львове.

В 1977 году Мишуста впервые приехал в Вологду. Природа русского севера настолько его впечатлила, что в 1978 году он переехал сюда на постоянное место жительства и именно с этим местом связывает все свои художественные находки.

– В современном вологодском изобразительном искусстве Николай Иванович Мишуста является единственным художником, последовательно и целенаправленно работающим в технике монотипии, – рассказывают о художнике сотрудники Вологодской картинной галереи. – Уже более двух десятков лет Мишуста выступает не только как пейзажист и автор натюрмортов, но и в последние годы успешно разрабатывает сложную многогранную религиозно-мифологическую тематику, обращается к многофигурным историко-бытовым композициям, создавая крупноформатные листы, обладающие достоинствами произведений, исполненных в технике масляной живописи. Экспериментируя с красочной поверхностью в монотипиях, художник активно сочетает классические приемы техники с уникальными, новаторскими, принадлежащими только ему.

Проект мультимедийной выставки реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Выставка работает по адресу: Вологда, Благовещенская, 53, 3-й этаж, арт-пространство FABRICA. Режим работы: вторник, четверг, воскресенье с 13:00 до 18:00.

Вход свободный.

Необходима предварительная регистрация по ссылке.

Возрастных ограничений нет.