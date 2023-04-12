Жителя Харовска оштрафовали за нецензурную брань во время митинга

12.04.2023 [Общество]

Жителя Харовска оштрафовали за нарушение общественного порядка во время проведения митинга.

15 февраля 2023 года в Харовске у памятника «Воинам-интернационалистам», расположенного рядом с улицей Ворошилова, проводился митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. К собравшимся у памятника подошел неизвестный мужчина и начал махать руками и нецензурно ругаться. Через какое-то время мужчина ушел. А те, кто был на митинге, вызвали сотрудников полиции. 

Мужчину нашли и отдали под суд. 

«Действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ, так как он совершил мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах», — сообщают в пресс-службе судов Вологодской области. 

Харовский районный суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей.

Тэги: штрафы, нецензурная брань

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