Жительница Вологды отдала мошенникам больше миллиона рублей, чтобы встретиться с любимым зарубежным актером

11.04.2023 [Происшествия]

47-летняя жительница Вологды стала жертвой мошенников.

Потерпевшая рассказала полицейским, что в начале февраля 2023 года получила в соцсети сообщение от неизвестного, который представился её любимым зарубежным актёром.

«Они начали переписываться, а так, как женщина не знала иностранных языков, она воспользовалась онлайн-переводчиком. Через пару недель после общения, якобы актер предложил ей стать официальным фанатом его творчества и оформить VIP-карту фаната всего за 2500 евро. Женщина сказала, что таких денег у нее нет, на что собеседник сообщил, что готов внести за нее 1000 евро», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Женщина оформила кредит на 300 тысяч рублей и отправила деньги на указанный собеседником счёт. После ей сказали, что она может встретиться с кумиром лично, но для этого ей нужно заплатить 6000 евро за частный самолёт. Пострадавшая оформила ещё один кредит на 574 тысячи рублей и отправила их на счёт, указанный в переписке. Впоследствии выяснилось, что эта сумма нужна для перелёта самого актёра, но он пообещал, что вернёт ей деньги при личной встрече. Некоторое время спустя вологжанка поняла, что у неё нет загранпаспорта и написала об этом якобы агенту актёра, который пообещал решить этот вопрос за 1300 евро. Женщина отправила ещё 104 тысячи рублей, но после ей сказали, что оформить паспорт не получилось, а актёр не может долго длать и должен улететь домой.

«Через несколько дней ей вновь написал якобы агент и сообщил, что вологжанка может приехать к актеру в его страну, для этого ей необходимо всего лишь оплатить частный самолет. На этот раз женщина взяла все свои накопления в сумме 162 тысячи рублей и вновь перевела на счета, указанные в переписке. В день, когда женщина должна была выехать в аэропорт, ей написал якобы актер. Он сообщил, что об их переписке узнало руководство компании и им не стоит больше общаться», — также говорится в сообщении пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области.

После этого пострадавшая поняла, что её обманули и обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила около 1 140 000 рублей. по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Тэги: дистанционное мошенничество, обман, уголовное дело

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