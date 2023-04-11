Жители Северо-Запада в два раза чаще остальных россиян совмещают сразу две работы

Каждый четвертый житель Северо-Запада либо совмещает сразу две работы, либо работает с одной подработкой. При этом доля тех, кто официально работает сразу в двух местах, на Северо-Западе в два раза выше среднего уровня по стране, и в четыре раза выше аналогичного показателя в Сибирском и на Южном федеральном округах.

Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» в начале апреля по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Большинство опрошенных на Северо-Западе (59%) все же работают на одной работе без подработок. Однако сразу 8% заявили о том, что совмещают две работы, — тогда как в среднем по России этот показатель составляет 4%, а в Сибири и на Юге страны и вовсе 2%.

Еще 16% жителей Северо-Запада имеют работу и одну подработку. Это ниже, чем в среднем по стране (19%), но все же не самый низкий результат среди федеральных округов. При этом, 13% респондентов заявили, что у них вообще нет работы.

Каждый десятый житель Северо-Запада (11%) располагает на неделе только одним выходным днем. У 63% опрошенных — два выходных в неделю, у 18% — более двух дней. 8% респондентов заявили, что работают вообще без выходных.

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