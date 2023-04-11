Вологжанку будут судить за убийство случайной знакомой

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве.

По версии следствия, 30 декабря 2023 года обвиняемая пришла в гости к случайным знакомым в их квартиру на улице Пугачёва.

«В ходе совместного распития спиртного, в период с 30 по 31 декабря, между женщинами произошел конфликт, в ходе которого гостья несколько раз ударила ножом 42-летнюю женщину. С полученными повреждениями пострадавшая сумела выйти на лестничную площадку, где через непродолжительное время была обнаружена соседями, вызвавшими экстренные службы», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Подозреваемую задержали и заключили под стражу. Выяснилось, что ранее она уже была судима за причинение смертельной травмы и отбывала наказание с 2016 по 2021 год. Уголовное дело в её отношении готовится к передаче в суд.