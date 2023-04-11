Анна Макарова стала «серебряным» призёром Всероссийских и Международных соревнований по каратэ

11.04.2023 [Спорт]

Анна Макарова стала «серебряным» призёром Всероссийских и Международных соревнований по каратэ «Кубок Ак Барса», которые прошли в Казани с 6 по 10 апреля.

Вологжанка вышла в финал весовой категории свыше 54 кг., где к сожалению уступила своей сопернице, заняв в итоге второе место.

В турнире приняли участие более 2000 спортсменов, из 49 регионов России, а так же стран ближнего и дальнего зарубежья, Беларуси, Кыргызстана, Ирана, Армении, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.

Тэги: каратэ

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