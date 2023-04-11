Анна Макарова стала «серебряным» призёром Всероссийских и Международных соревнований по каратэ «Кубок Ак Барса», которые прошли в Казани с 6 по 10 апреля.



Вологжанка вышла в финал весовой категории свыше 54 кг., где к сожалению уступила своей сопернице, заняв в итоге второе место.



В турнире приняли участие более 2000 спортсменов, из 49 регионов России, а так же стран ближнего и дальнего зарубежья, Беларуси, Кыргызстана, Ирана, Армении, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.