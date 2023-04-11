В Череповце, несмотря на протесты жителей, срубили пять берез у кинотеатра «Победа»

11.04.2023 [Общество]

В Череповце владелец срубил пять берёз перед кинотеатром «Победа», сообщает GorodChe.

По данным издания, собственник собирался убрать деревья ещё в 2022 году, чтобы оборудовать там мини-рынок, но тогда ему не разрешили сделать это местные жители. Предприниматель Александр Клименков согласился отменить рубку, хотя формально мог убрать деревья со своей частной территории без согласований.

«А недавно решил завершить начатое. Спил деревьев заметили местные жители и обратились в управу, параллельно подняв шумиху в соцсетях. Работы были остановлены», — сообщает GorodChe.

Рабочие убрали пять из 15 росших там берёз. Как пояснили в мэрии города, Клименков не знал о новых правилах благоустройства города, вступивших в силу с 1 марта: согласно им, теперь рубить деревья даже на частной территории просто так нельзя.

Предпринимателю выписали предостережение, а комитет охраны окружающей среды собирается обратиться в суд с иском о незаконной вырубке.

Тэги: благоустройство, вырубка деревьев, протесты, нарушение

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