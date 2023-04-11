Сергей Устюгов и Анастасия Кулешова – победители юбилейного Югорского лыжного марафона свободным стилем

11.04.2023 [Новости компаний]

Более 3,7 тысячи человек приняли участие в юбилейном X Югорском лыжном марафоне. Это новый рекорд за все время проведения соревнований. В гонке участвовали спортсмены из России, Казахстана, Словакия и Эстонии.

Олимпийский чемпион в лыжных гонках Сергей Устюгов и призер Олимпиады-2018 Анастасия Кулешова стали лучшими на дистанции 50 км свободным стилем во второй день Югорского лыжного марафона. Время победителя у мужчин оставило 1 час 49 минут и 44 секунды. У женщин лучший результат — 2 часа 4 минуты и 16 секунд. Второе и третье место у мужчин заняли биатлонисты — призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов (1 час 52 минуты 02 секунды) и Никита Поршнев (1 час 54 минуты и 10 секунд), у девушек — Алина Кудисова (2 часа 6 минут и 9 секунд) и Наталия Бабчина (2 часа 6 минут и 45 секунд).

Победители второго дня марафона получили денежные призы от банка «Открытие» — по 400 тыс. рублей за первые места, по 200 тыс. рублей за вторые и по 100 тыс. рублей — за третьи. В этом году организаторы марафона приняли решение также наградить денежными призами от 5 до 25 тыс. рублей спортсменов, занявших с 4-го по 10-е место.

Напомним, в первый день в гонке на 50 км классическим стилем п победили Евгений Цепков и Ольга Царева, серебряными призерами стали Станислав Волженцев и Мария Козекаева, бронзовыми — Максим Черезов и Елизавета Лупатова.

«Югорский лыжный марафон — это уникальное мероприятие, на котором любой поклонник лыжного спорта может попробовать свои силы рядом с олимпийскими чемпионами. Это отличная мотивация и пример для детей, начинающих спортсменов. Прекрасный спортивный праздник, который никого не оставляет в стороне. Гонка уже давно вышла за пределы Югры, где она начиналась, и собирает тысячи участников и гостей из десятков регионов нашей страны, а также иностранных участников, что особенно приятно», — отметил заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Юрий Андресов.

Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске ежегодно с 2013 года. Организаторы мероприятия — правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, АУ «Юграмегаспорт» и федерация лыжных гонок Югры, генеральный партнер — банк «Открытие».

Информационные партнеры Югорского лыжного марафона-2023 — РИА Новости Спорт (генеральный партнер), ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI (официальные партнеры), а также Metaratings.ru, медиахолдинг «Югра», информационно-аналитический портал siapress.ru и «Русское Радио Ханты-Мансийск».

 

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Тэги: банк Открытие, югорский марафон

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