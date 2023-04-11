Депутат ЗСО Денис Долженко проверил паб, где по сообщениям жителей спаивают собак

Депутат Законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко проверил городской паб «Собака на пене» на наличие нарушений.

Перед этим ему поступило обращение от одного из граждан, который утверждал, что в этом пабе спаивают собак, так как в интернете появились доказательства: фото меню с позицией пива для собак и видео, в котором видно как собаки сидят за столами и пьют пиво.

На проверку Долженко взял с собой напарника — домашнего питомца по кличке Виви, и нагрянул в паб с оператором. По итогам проверки было установлено, что пиво для собак — это напиток на основе мясного бульона, солодового экстракта и дрожжей, в составе которого имеются витамины и кормовая добавка. Напиток является легальным, безалкогольным и не представляет угрозы для собак. Напарник депутата напиток попробовал, не опьянел и похмелья не испытывал.

По словам Долженко, из-за того, что информация в сети иногда искажается, некоторые граждане не правильно ее интерпретируют. В этом случае именно так и получилось. По факту проверки нарушений выявлено не было. Об этом депутат написал в своих соцсетях.