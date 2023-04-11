Депутат ЗСО Денис Долженко проверил паб, где по сообщениям жителей спаивают собак

11.04.2023 [Общество]

Депутат Законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко проверил городской паб «Собака на пене» на наличие нарушений.

Перед этим ему поступило обращение от одного из граждан, который утверждал, что в этом пабе спаивают собак, так как в интернете появились доказательства: фото меню с позицией пива для собак и видео, в котором видно как собаки сидят за столами и пьют пиво.

На проверку Долженко взял с собой напарника — домашнего питомца по кличке Виви, и нагрянул в паб с оператором. По итогам проверки было установлено, что пиво для собак — это напиток на основе мясного бульона, солодового экстракта и дрожжей, в составе которого имеются витамины и кормовая добавка. Напиток является легальным, безалкогольным и не представляет угрозы для собак. Напарник депутата напиток попробовал, не опьянел и похмелья не испытывал.

По словам Долженко, из-за того, что информация в сети иногда искажается, некоторые граждане не правильно ее интерпретируют. В этом случае именно так и получилось. По факту проверки нарушений выявлено не было. Об этом депутат написал в своих соцсетях.

Тэги: собаки, животные, депутаты

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