В Вологодском округе 18-летний юноша до смерти избил случайного знакомого

В Вологодском округе возбуждено уголовное дело по факту причинения мужчине тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. 33-летнего мужчину избил 18-летний юноша прямо на улице.
Происшествие случилось 7 апреля 2023 года около 22 часов в поселке Федотово. Житель Сокола, находясь у местного магазина, в ходе конфликта избил жителя Федотово. Удары пришлись на голову и туловище. После этого пострадавший сумел дойти до своего дома, где скончался от полученных травм спустя сутки. Тело потерпевшего обнаружила его знакомая, придя к нему ночью 9 апреля, о чем сообщила правоохранителям.
«Сотрудниками Вологодского межрайонного следственного отдела был произведен осмотр места происшествия, фигурант был задержан следователями в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ и допрошен в качестве подозреваемого. В настоящее время продолжается производство следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы, в том числе допрашиваются свидетели, назначаются судебные экспертизы. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу», — сообщают в СУ СК РФ по Вологодской области.