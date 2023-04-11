В Вологодском округе 18-летний юноша до смерти избил случайного знакомого

В Вологодском округе возбуждено уголовное дело по факту причинения мужчине тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. 33-летнего мужчину избил 18-летний юноша прямо на улице.

Происшествие случилось 7 апреля 2023 года около 22 часов в поселке Федотово. Житель Сокола, находясь у местного магазина, в ходе конфликта избил жителя Федотово. Удары пришлись на голову и туловище. После этого пострадавший сумел дойти до своего дома, где скончался от полученных травм спустя сутки. Тело потерпевшего обнаружила его знакомая, придя к нему ночью 9 апреля, о чем сообщила правоохранителям.