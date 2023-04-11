Лекция про известных художников и морские пейзажи пройдет в Вологде 12 апреля

Лекция «Марина» в собрании Вологодской картинной галереи» пройдет в Шаламовском доме в Вологде 12 апреля. Прочтет ее кандидат искусствоведения, замдиректора Вологодской областной картинной галереи Ирина Балашова.

– Морская стихия, то нежная, чарующая во время штиля, то грозная, драматическая в шторм всегда привлекала художников. В Вологодской областной картинной галерее хранятся морские пейзажи — марины известных художников, – говорится в анонсе мероприятия.

Первым маринистом во всем мире еще при жизни по праву считался русский живописец Иван Айвазовский, который написал более шести тысяч произведений. В Вологодской картинной галерее представлено пять его полотен, охватывающих весь творческий путь мастера: от классицистической, полной покоя, панорамы «Вид на вулкан Везувий в лунную ночь», напряженно романтической «Гибели корабля» до поразительно близкого натуре «Ниагарского водопада».

Среди передвижников самым известным маринистом был Николай Дубовской, который прославился видом Белого моря в варианте необычайно популярного мотива «Притихло».

Близким к живописи уже 20-го века стал пейзаж классика русской живописи Василия Дмитриевича Поленова «Биарриц. Франция. Берег Атлантического океана».

Подробнее об этих и других примерах подробнее на лекции расскажет Ирина Борисовна Балашова.

Начало лекции 12 апреля в 18:00 в Шаламовском доме по адресу: Вологда, Сергея Орлова, 15.

Предварительная запись на лекцию по телефонам: (8172) 72-12-56, 72-14-07.

Возрастные ограничения: (12+).