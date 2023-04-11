Лекция про известных художников и морские пейзажи пройдет в Вологде 12 апреля

11.04.2023 [Культура]

Лекция «Марина» в собрании Вологодской картинной галереи» пройдет в Шаламовском доме в Вологде 12 апреля. Прочтет ее кандидат искусствоведения, замдиректора Вологодской областной картинной галереи Ирина Балашова.

– Морская стихия, то нежная, чарующая во время штиля, то грозная, драматическая в шторм всегда привлекала художников. В Вологодской областной картинной галерее хранятся морские пейзажи — марины известных художников, – говорится в анонсе мероприятия.

Первым маринистом во всем мире еще при жизни по праву считался русский живописец Иван Айвазовский, который написал более шести тысяч произведений. В Вологодской картинной галерее представлено пять его полотен, охватывающих весь творческий путь мастера: от классицистической, полной покоя, панорамы «Вид на вулкан Везувий в лунную ночь», напряженно романтической «Гибели корабля» до поразительно близкого натуре «Ниагарского водопада».

Среди передвижников самым известным маринистом был Николай Дубовской, который прославился видом Белого моря в варианте необычайно популярного мотива «Притихло». 

Близким к живописи уже 20-го века стал пейзаж классика русской живописи Василия Дмитриевича Поленова «Биарриц. Франция. Берег Атлантического океана».

Подробнее об этих и других примерах подробнее на лекции расскажет Ирина Борисовна Балашова.

Начало лекции 12 апреля в 18:00 в Шаламовском доме по адресу: Вологда, Сергея Орлова, 15. 

Предварительная запись на лекцию по телефонам: (8172) 72-12-56, 72-14-07.

Возрастные ограничения: (12+). 

Тэги: лекция, художники, картинная галерея

ТОП НЕДЕЛИ

Владельцев собак в Вологде обяжут убирать за своими питомцами на улице
В зоне СВО погиб житель Вологодского района
В Соколе задержана начальник управления архитектуры и градостроительства района по подозрению во взятке
В ходе СВО погиб житель Грязовецкого округа
Роспотребнадзор проверил воду в Соколе после жалоб местных жителей
В ходе СВО погиб житель Великого Устюга
В Череповецком районе размывает дорогу, на ремонт которой ушло в прошлом году 8 млн рублей
Начались работы по благоустройству площади у ЦУМа в Вологде
«Город не нужен властям!»: в Соколе уже нет воды в магазинах, пить воду из-под крана невозможно, а власти говорят, что все в норме
Жителя Вологды будут судить за дачу взятки должностному лицу Сокольской больницы

Похожие новости

Встреча с экскурсоводом Екатериной Хоботовой пройдет в Вологде 15 апреля

Вход свободный

272
0

О Варламе Шаламове и поэтах 1920-х расскажет лекция 8 апреля

Прочтет лекцию Андрей Таюшев, научный сотрудник Шаламовского дома

973
0

Лекцию о плагиате в музыке прочтет композитор Анатолий Дзюба в Вологде 9 апреля

Мероприятие пройдет в рамках общественно-культурного проекта «Лекторий»

927
0

Серию бесплатных лекций и экскурсий проведут архитекторы и реставраторы в Вологде с 12 по 14 апреля

Мероприятия будут приурочены к Международному дню памятников и исторических мест

794
0

Открытая лекция о вепсах состоится в Вологде 13 апреля

Вход свободный

675
0

Лекция «Антропологическая реконструкция внешности древних вологжан» пройдет в Вологде 8 апреля

Мероприятие пройдет в пространстве выставки «Там не неведомых дорожках», среди картин Алексея Смирнова

785
0

Лекция «История 20-го века через призму генетики» пройдет в Вологде 1 апреля

Проведет лекцию ученый, биолог Дмитрий Кривошеев

971
0

Две бесплатные лекции социального психолога Ольги Гулевич пройдут в Вологде 22 и 23 апреля

Необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено

759
0

Лекция-концерт в честь 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова пройдет в Вологде 5 апреля

Вход свободный

1926
0

Две лекции о нейросетях и о «Сталкере» Тарковского прочтет писатель Лев Наумов в Вологде 25 и 26 марта

Мероприятия пройдут в рамках проекта «Лекторий» в областной библиотеке

1053
0

Как выглядели жители средневековой Вологды расскажут на встрече 18 марта

О внешнем виде вологжан расскажет антрополог Вологодского музея-заповедника Татьяна Пантелеева

1112
0

Рассказ о рисунках российского художника Михаила Клодта можно послушать в Шаламовском доме 18 марта

Лекцию проведет главный хранитель фондов Вологодской картинной галереи – Любовь Соснина

1005
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Анна Макарова стала «серебряным» призёром Всероссийских и Международных соревнований по каратэ
В Череповце, несмотря на протесты жителей, срубили пять берез у кинотеатра «Победа»
Сергей Устюгов и Анастасия Кулешова – победители юбилейного Югорского лыжного марафона свободным стилем
Депутат ЗСО Денис Долженко проверил паб, где по сообщениям жителей спаивают собак
В Вологодском округе 18-летний юноша до смерти избил случайного знакомого
Лекция про известных художников и морские пейзажи пройдет в Вологде 12 апреля
Госдума уравняет электронные и бумажные повестки, а уклонистам запретят выезд из страны
 
29.03.2023 [Общество]

«Привязали ребенка к стулу!»: в Соколе родители возмущены методами воспитания их детей в садике

4013
0
11.04.2023 [БлогоVO]

Художник Богдан Лавриненко – о работе над мозаичной иконой из осколков фресок затопленного храма в Крохино

176
0
11.04.2023 [Обзор Прессы]

«Я говорил себе: держись и пой!»

112
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика