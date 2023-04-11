Госдума уравняет электронные и бумажные повестки, а уклонистам запретят выезд из страны

Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что электронные и бумажные повестки в России уравняют юридически. А уклонисты будут наказаны.

Поправки к законопроекту о порядке оповещения призывников Госдума рассмотрит уже сегодня - 11 апреля.

Если поправки примут, то электронные и бумажные повестки будут иметь одинаковую юридическую силу.

«[Все повестки] будут иметь абсолютно одинаковую юридическую силу. Неважно, каким способом вы получили эту повестку», - заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Уклонение от призыва теперь создаст много проблем.

«Для тех, кто уклоняется, будет предусмотрен ряд обеспечительных мер. Так, если человек не получает повестку или делает вид, что не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат. Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара придет уведомление о том, что вводятся ограничения на выезд и последуют другие ограничительные меры», — сказал Картаполов.

Картаполов добавил, что если призывник вновь не явится, то через 20 дней этот военнообязанный может лишиться возможности управления транспортом, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП, брать кредиты и т.д.



Законопроект прошел первое чтение в апреле 2018 года, а второе — в феврале 2022 года. Третье чтение пройдет сегодня.

