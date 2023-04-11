Встреча с экскурсоводом Екатериной Хоботовой пройдет в Вологде 15 апреля

Встреча с экскурсоводом Екатериной Хоботовой «Осторожно: хрупкое!» пройдет в вологодской библиотеке «Книжный экспресс» 15 апреля.

– Кто и как сохраняет красивое и хрупкое? Как это влияет на нас? Может ли приносить доход? Или лекция о том, почему наследие в городе – скорее счастье, чем обуза, – говорится в анонсе мероприятия.