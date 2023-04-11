Волонтеров приглашают на субботник в парк ДКЖ в Вологде 21 апреля

11.04.2023 [Общество]

Субботник в парке ДКЖ в Вологде пройдет 21 апреля. Мероприятие приурочено к Всероссийскому дню заботы о памятниках истории и культуры.

Дом культуры железнодорожников – это объект культурного наследия регионального значения.

Здание было построено в 1927 году.

– Приглашаем всех желающих присоединиться, начало мероприятия в 13:00. Форма одежды рабочая, по желанию можно взять средство защиты от насекомых. Инвентарь и перчатки выдаются. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке, – говорят организаторы – сотрудники ресурсного центра «Живое наследие».

Напомним, что ДКЖ – это самое крупное деревянное здание в Вологде. Оно было построено в 1927 году.  

Начало субботника 21 апреля в 13:00.
 

Тэги: ДКЖ, субботники, субботник

ТОП НЕДЕЛИ

Владельцев собак в Вологде обяжут убирать за своими питомцами на улице
В зоне СВО погиб житель Вологодского района
В Соколе задержана начальник управления архитектуры и градостроительства района по подозрению во взятке
В ходе СВО погиб житель Грязовецкого округа
Роспотребнадзор проверил воду в Соколе после жалоб местных жителей
В ходе СВО погиб житель Великого Устюга
В Череповецком районе размывает дорогу, на ремонт которой ушло в прошлом году 8 млн рублей
Начались работы по благоустройству площади у ЦУМа в Вологде
«Город не нужен властям!»: в Соколе уже нет воды в магазинах, пить воду из-под крана невозможно, а власти говорят, что все в норме
Жителя Вологды будут судить за дачу взятки должностному лицу Сокольской больницы

Похожие новости

Волонтеров приглашают на субботник по благоустройству территории вокруг ДКЖ 23 октября

Приглашаются все желающие

1323
0

Субботник по благоустройству территории Дома культуры железнодорожников пройдет в Вологде 19 апреля

Вологжан, неравнодушных к судьбе архитектурного наследия Вологодчины, просят присоединиться к субботнику и оказать посильную помощь в благоустройстве территории

1182
0

На проект сметы для проведения противоаварийных работ в ДКЖ Вологды потратят 998 тысяч рублей

Документация размещена на сайте госзакупок

1571
0

Правительство Вологодской области обратилось к Путину за помощью в реконструкции ДКЖ

Реконструкция здания ДКЖ и прилегающего к нему парка будет возможна, если на это выделят средства из федерального бюджета

2500
0

В Вологде трёх подростков сняли с крыши Дома культуры железнодорожников

Сторож услышал шум и вызвал росгвардейцев

1461
0

Заявка на финансирование реконструкции ДКЖ в Вологде все еще не одобрена

А на госэкспертизу проекта, судя по словам чиновников, деньги потрачены два раза

3443
0

ДКЖ в Вологде планируют реконструировать на федеральные деньги

Как сообщалось ранее, на это необходимо около миллиарда рублей

4233
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Анна Макарова стала «серебряным» призёром Всероссийских и Международных соревнований по каратэ
В Череповце, несмотря на протесты жителей, срубили пять берез у кинотеатра «Победа»
Сергей Устюгов и Анастасия Кулешова – победители юбилейного Югорского лыжного марафона свободным стилем
Депутат ЗСО Денис Долженко проверил паб, где по сообщениям жителей спаивают собак
В Вологодском округе 18-летний юноша до смерти избил случайного знакомого
Лекция про известных художников и морские пейзажи пройдет в Вологде 12 апреля
Госдума уравняет электронные и бумажные повестки, а уклонистам запретят выезд из страны
 
29.03.2023 [Общество]

«Привязали ребенка к стулу!»: в Соколе родители возмущены методами воспитания их детей в садике

4013
0
11.04.2023 [БлогоVO]

Художник Богдан Лавриненко – о работе над мозаичной иконой из осколков фресок затопленного храма в Крохино

176
0
11.04.2023 [Обзор Прессы]

«Я говорил себе: держись и пой!»

112
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика