Волонтеров приглашают на субботник в парк ДКЖ в Вологде 21 апреля

Субботник в парке ДКЖ в Вологде пройдет 21 апреля. Мероприятие приурочено к Всероссийскому дню заботы о памятниках истории и культуры.

Дом культуры железнодорожников – это объект культурного наследия регионального значения.

Здание было построено в 1927 году.

– Приглашаем всех желающих присоединиться, начало мероприятия в 13:00. Форма одежды рабочая, по желанию можно взять средство защиты от насекомых. Инвентарь и перчатки выдаются. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке, – говорят организаторы – сотрудники ресурсного центра «Живое наследие».

Напомним, что ДКЖ – это самое крупное деревянное здание в Вологде. Оно было построено в 1927 году.

Начало субботника 21 апреля в 13:00.

