Идет прием заявок на участие в фестивале «Деревня – душа России»

Идет прием заявок на участие во Всероссийском фестивале «Деревня – душа России», который пройдет в Верховажском округе Вологодской области с 4 по 6 августа.

Это будет уже восьмой фестиваль.

Здесь пройдут этнообразовательные мастерские по фольклору и народным ремеслам, концерты фольклорных коллективов, народные гуляния, ярмарка изделий народных промыслов и братчина.

– К участию приглашаются организации, занимающиеся деятельностью в сфере традиционной народной культуры, фольклорные коллективы, театры и студии, фольклористы, этномузыкологи, этнологи, этнографы, научные сотрудники, педагоги, краеведы, мастера народных художественных промыслов и ремесел, – сообщает сайт «Культура в Вологодской области».

Заявки на фестиваль принимаются до 5 мая.

Подробнее о требованиях к документам и формы заявок по ссылке.

