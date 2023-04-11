Идет прием заявок на участие в фестивале «Деревня – душа России»

11.04.2023 [Культура]

Идет прием заявок на участие во Всероссийском фестивале «Деревня – душа России», который пройдет в Верховажском округе Вологодской области с 4 по 6 августа.

Это будет уже восьмой фестиваль.

Здесь пройдут этнообразовательные мастерские по фольклору и народным ремеслам, концерты фольклорных коллективов, народные гуляния, ярмарка изделий народных промыслов и братчина.

– К участию приглашаются организации, занимающиеся деятельностью в сфере традиционной народной культуры, фольклорные коллективы, театры и студии, фольклористы, этномузыкологи, этнологи, этнографы, научные сотрудники, педагоги, краеведы, мастера народных художественных промыслов и ремесел, – сообщает сайт «Культура в Вологодской области».

Заявки на фестиваль принимаются до 5 мая

Подробнее о требованиях к документам и формы заявок по ссылке.
 

Тэги: фестиваль, фольклор, ремесла, мастера, традиции

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