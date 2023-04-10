В поселке Устье сгорел четырехквартирный двухэтажный дом, где проживали семь пенсионеров

Прокуратура Вологодской области проводит проверку по факту пожара в доме, где проживало семь пенсионеров.

Четырехквартирный двухэтажный дом загорелся около 16:00 10 апреля. На месте работало несколько пожарных расчетов. О пострадавших информации не поступало, но прокуратура Вологодской области сообщила, что в связи с пожаром, произошедшим в селе Устье, организована прокурорская проверка. О

«Органы прокуратуры контролируют установление всех обстоятельств и причин произошедшего, в ходе проверки будет дана также оценка соблюдению жилищных и иных прав погорельцев», - говорится в сообщении прокуратуры.

Как утверждает издание «Северная новь», в результате пожара «квартиры сильно пострадали и непригодны для жилья, все они застрахованы. Для пострадавших будет организован ночлег, сбор средств и вещей».