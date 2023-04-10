Череповчане вернулись с медалями с XXII Открытого турнира Архангельской области по боксу

10.04.2023 [Спорт]

Череповчане вернулись с медалями с XXII Открытого турнира Архангельской области по боксу, посвященный памяти основателя вельской школы бокса Василия Дементьева и на кубок памяти известного вельского боксёра Сергея Прилучного, который прошёл в Вельске с 7 по 9 апреля

В этом году в нем приняло участие рекордное количество боксеров — 230 человек со всего Северо-Запада и других регионов нашей страны.

Наш регион представляли спортсмены «СШОР № 3» города Металлургов. Череповчане завоевали 2 «золотых», 7 «серебряных» и и 4 «бронзовых» медалей. Победителями соревнований стали Левик Бархоян и Лев Могильный. Боксёры провели по два боя и одержали две победы.

Тэги: бокс

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