Череповчане вернулись с медалями с XXII Открытого турнира Архангельской области по боксу, посвященный памяти основателя вельской школы бокса Василия Дементьева и на кубок памяти известного вельского боксёра Сергея Прилучного, который прошёл в Вельске с 7 по 9 апреля



В этом году в нем приняло участие рекордное количество боксеров — 230 человек со всего Северо-Запада и других регионов нашей страны.



Наш регион представляли спортсмены «СШОР № 3» города Металлургов. Череповчане завоевали 2 «золотых», 7 «серебряных» и и 4 «бронзовых» медалей. Победителями соревнований стали Левик Бархоян и Лев Могильный. Боксёры провели по два боя и одержали две победы.