За пять лет население Череповца сократилось на 17 тысяч человек

10.04.2023 [Общество]

По данным Вологдастата численность населения Череповца за пять лет сократилась на 17 тысяч человек. Сейчас в городе живет чуть более 301 тысячи человек. Пишет портал ГородЧе.

Если ничего не предпринять, то по прогнозу Минэкономразвития, Вологдастата и информации от крупных промышленных предприятий города, к 2025 году население города сократится до 300 тысяч человек, а к 2035 году — до 275 тысяч. Причиной такого снижения численности населения эксперты называют высокие показатели смертности и отрицательная миграция. Люди уезжают из города. В Вологодском научном центре РАН считают, что города, треть которого пенсионеры, не имеет привлекательности для инвесторов.  Поэтому стоит серьезная задача — увеличить численность населения и вернуться к значению 315000 за 12 лет. Помогут в этом многомиллионные федеральные программы. Город должен стать привлекательным не только для работы, но и для отдыха и для учебы, в нем должно быть приятно жить.

Тэги: население, демография

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