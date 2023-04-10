Вологодская область в 2022 году привлекла на треть меньше инвестиций, чем годом ранее

10.04.2023 [Экономика]

За 2022 год объем инвестиций в России вырос на 4,6%, однако прирост не коснулся Вологодской области.

В целом по России прирост примерно инвестиций в два раза хуже, чем в 2021 году, но в два раза лучше, чем в допандемийном 2019-м. Среднее по стране значение сформировалось из крайне неоднородной динамики в регионах: 49 субъектов из 85 получили приток инвестиций, а остальные закончили год спадом. Это следует из данных Росстата, которые изучил РБК. В номинальном выражении совокупные инвестиции в 2022 году составили 27,865 трлн руб.

Абсолютным лидером по притоку инвестиций из всех источников финансирования в 2022 году стала Республика Алтай: сюда пришло на 81,4% вложений в реальном выражении больше, чем годом ранее. В номинальном выражении среди десяти субъектов Сибирского федерального округа денежные вливания в республику оказались сравнительно небольшими (меньше только у Тувы) — 31,14 млрд руб. На втором месте по приросту инвестиций город федерального значения Севастополь. Также среди лидеров по приросту инвестиций — Владимирская область и Чукотский автономный округ.

Среди регионов-аутсайдеров с отрицательной динамикой инвестиций с несущественным отрывом друга от друга идут Астраханская область, Калмыкия, Костромская, Вологодская и Псковская области: они привлекли примерно на треть меньше инвестиций, чем годом ранее.

Ведущий аналитик группы суверенных рейтингов агентства «Эксперт РА» Владислав Бухарский считает, что в Вологодской области спад обусловлен закрытием отдельных экспортных рынков (в регионе располагается крупный экспортер металлопродукции — «Северсталь», одним из первых попавший под западные санкции), а также завершением инвестиционных циклов рядом компаний. 

Тэги: инвестиции

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