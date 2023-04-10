Этика речевого общения станет темой встречи с вологодской актрисой Ангелиной Ноздриной

10.04.2023 [Культура]

Этика речевого общения станет темой встречи с вологодской актрисой Ангелиной Ноздриной. Мероприятие пройдет 14 апреля в городской библиотеке на улице Пролетарской в Вологде.

– Без общения как, без воздуха человек не может существовать. В каждом обществе существуют свои этические нормы поведения. Этикет, – говорится в анонсе встречи. – Этикет в любом обществе развивается постепенно и представляет собой систему правил поведения, разрешений и запретов, определяющую в итоге морально-нравственные нормы. Этикет и речь имеют тесную взаимосвязь. Речевая этика – правила должного речевого поведения, основанные на нормах морали и национально-культурных традициях.

Ангелина Ноздрина, актриса театра и кино, расскажет о культуре речи и этике речевого общения на очередной лекции проекта «Встречи в пути».

Начало мероприятия 14 апреля в 17:00 в городской библиотеке «Книжный экспресс» по адресу: Вологда, Пролетарская, 73. Телефон для справок: 72-01-79.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: этикет, этика, встреча, актриса

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