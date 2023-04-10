Жительница Череповца получила травму, провалившись в глубокую яму в городе

Череповчанка получила серьезную травму, провалившись в глубокую яму. Сообщает Канал12.



Женщина выгуливала собаку на улице Ветеранов недалеко от дома № 20. Она решила обойти большую лужу на территории и провалилась в яму с водой. Пострадавшая обратилась к медикам - сейчас проходит обследование.



По информации местного ТОСа, сейчас глубокую яму, наполненную водой, огородили сигнальной лентой.

