Жительница Череповца получила травму, провалившись в глубокую яму в городе

10.04.2023 [Общество]

Череповчанка получила серьезную травму, провалившись в глубокую яму. Сообщает Канал12. 

Женщина выгуливала собаку на улице Ветеранов недалеко от дома № 20. Она решила обойти большую лужу на территории и провалилась в яму с водой. Пострадавшая обратилась к медикам - сейчас проходит обследование.

По информации местного ТОСа, сейчас глубокую яму, наполненную водой, огородили сигнальной лентой. 
 

Тэги: ямы, городская среда

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде двух женщин засосало в грязевую яму на улице Петина
Владельцев собак в Вологде обяжут убирать за своими питомцами на улице
В зоне СВО погиб житель Вологодского района
Медики установили причину гибели 10-месячной девочки в Соколе
В Соколе задержана начальник управления архитектуры и градостроительства района по подозрению во взятке
В ходе СВО погиб житель Грязовецкого округа
Роспотребнадзор проверил воду в Соколе после жалоб местных жителей
В ходе СВО погиб житель Великого Устюга
В Череповецком районе размывает дорогу, на ремонт которой ушло в прошлом году 8 млн рублей
В ходе СВО погиб житель Верховажского округа

Похожие новости

В Вологде двух женщин засосало в грязевую яму на улице Петина

Пришлось вызвать спасателей

4118
0

В Вологде на улице Батюшкова провалился асфальт

Момент обвала попал на камеры видеонаблюдения

3097
0

На пешеходной дорожке Горбатого моста в Вологде образовалась яма

В администрации города NewsVo сообщили, что "устранением дефекта асфальтового покрытия" займется "Магистраль"

1677
0

В центре Вологды на полтора метра провалился асфальт: в яму попали две машины

По счастливой случайности так никто не утонул, хотя сотрудники ГИБДД даже после первого ДТП не поставили там знаков. Из-за этого вчера там произошла втрая авария.

21398
1

В Вологде «Ауди» утонула в луже площадью 250 квадратных метров

Автомобиль заглох, а вода из лужи начала просачиваться в салон иномарки

9808
3

Жители нескольких деревень оказались в «грязевом плену» из-за непроезжих дорог в Тотемском районе

Речь о направлениях, связывающих Михайловку и Нижнюю Печеньгу, а также Чуриловку и Великий Двор

6262
6

В Вологде вскоре начнут ремонтировать дороги асфальтом

Сейчас дорожники в основном устраняют крупные ямы, закладывая их брусчаткой

3230
3

Сделай сам: Музыкант Сергей Непряхин решил засыпать щебенкой ямы на дорогах Вологды

Уже есть первые отклики на призыв Сергея помочь ему с материалами: один из городских предпринимателей дал два мешка «холодного асфальта»

11300
6

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Этика речевого общения станет темой встречи с вологодской актрисой Ангелиной Ноздриной
Жительница Череповца получила травму, провалившись в глубокую яму в городе
Банки отменяют плату за снятие наличных с кредитных карт
Вадим Шипачёв вывел казанский «Ак Барс» в финал Кубка Гагарина
В Грязовецком районе под суд попала женщина, которая похитила у своего бывшего мужа деньги и лодку
В Вологодской области планируют увеличить площадь кукурузных полей
Вологодский бизнес за год вложил 25 млрд рублей инвестиций в развитие и модернизацию своего производства
 
29.03.2023 [Общество]

«Привязали ребенка к стулу!»: в Соколе родители возмущены методами воспитания их детей в садике

3936
0
09.04.2023 [БлогоVO]

Деревню хоронят в закрытом гробу...

426
0
28.03.2023 [Обзор Прессы]

Пёс, чудом выживший после ДТП, стал звездой фильма в Вологде

1338
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика