Вадим Шипачёв вывел казанский «Ак Барс» в финал Кубка Гагарина



В пятом матче финала Восточной конференции КХЛ, против омского «Авангарда» череповчанин забросил решающий шайбу на 8-й минуте овертайма, сделав счёт 3:2 в матч и 4:1 в серии до 4 побед. Этот гол для Вадима Шипачёва стал третьим в текущем розыгрыше плей-офф и 9-ое набранное очко.



Соперник казанцев по финалу Кубка Гагарина определится в паре ЦСКА - СКА. Счёт в этой паре пока ничейный 2-2.



Отметим, что кроме Вадима Шипачёва за клуб из столицы Татарстана выступает ещё один воспитанник череповецкого хоккея Дмитрий Кагарлицкий.