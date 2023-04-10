Вадим Шипачёв вывел казанский «Ак Барс» в финал Кубка Гагарина
В пятом матче финала Восточной конференции КХЛ, против омского «Авангарда» череповчанин забросил решающий шайбу на 8-й минуте овертайма, сделав счёт 3:2 в матч и 4:1 в серии до 4 побед. Этот гол для Вадима Шипачёва стал третьим в текущем розыгрыше плей-офф и 9-ое набранное очко.
Соперник казанцев по финалу Кубка Гагарина определится в паре ЦСКА - СКА. Счёт в этой паре пока ничейный 2-2.
Отметим, что кроме Вадима Шипачёва за клуб из столицы Татарстана выступает ещё один воспитанник череповецкого хоккея Дмитрий Кагарлицкий.
Вадим Шипачёв вывел казанский «Ак Барс» в финал Кубка Гагарина
Вадим Шипачёв вывел казанский «Ак Барс» в финал Кубка Гагарина
Похожие новости
Воспитанники ХК «Северсталь» одержали победу в Первенстве СЗФО
Череповчане встречались с командами из Санкт-Петербурга, Янино и Шексны
Никита Рожков продлил контракт с ХК «Северсталь» ещё на 2 сезона
В сезоне 2022/23 нападающий провёл 38 матчей
ХК «Северсталь» может возглавить Андрей Козырев
Официального подтверждения этой информации со стороны череповецкого клуба пока не поступало
Хоккейная команда «Олимп» из Вологодского округа стала бронзовыми призёром Всероссийских детских соревнований
В матче за третье место вологжане обыграли «Зарю» из Ижевска со счётом 8:6
Дмитрий Моисеев продлил контракт с ХК «Северсталь» еще на два года
Нападающий играет в Череповце с сезона 2020/21
Череповецкие хоккеисты продолжают борьбу за Кубок Гагарина
Это главный трофей Континентальной хоккейной лиги
Пробные занятия по хоккею и фигурному катанию начинаются в новом ледовом дворце между улицами Молодежная и поэта Романова
Занятия бесплатные в рамках спортивной подготовки
Клуб «Северсталь» может возглавить помощник Игоря Ларионова в нижегородском «Торпедо»
Андрей Козырев, который может стать главным тренером «сталеваров», в 90-х годах играл за «Северсталь»
Андрей Разин может покинуть пост главного тренера череповецкой «Северстали»
Официальных комментариев со стороны череповецкой команды пока нет
ХК «Северсталь» упустил возможность побороться за кубок Гагарина
Накануне в драматическом решающем матче команда проиграла в столице московскому ЦСКА
Череповецкая «Северсталь» разгромила московский ЦСКА
Счёт в этой серии сравнялся 3:3, и кому идти дальше, а кто должен закончить сезон, команды рtшат 14 марта, в седьмом матче серии, который пройдет в Москве
Череповецкая «Северсталь» и московский ЦСКА забросили 12 шайб в ворота друг-друга
Следующий матч команды проведут в пятницу, 10 марта, в Москве