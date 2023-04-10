В Грязовецком районе под суд попала женщина, которая похитила у своего бывшего мужа деньги и лодку

10.04.2023 [Общество]

Грязовецкий районный суд признал местную жительницу виновной в нескольких кражах. Женщина за три осенних месяца прошлого года похитила у разных жителей округа деньги, банковскую карту, обрез, лодку и даже гитару. 

Кражи начались в сентябре 2022 года. 

"В период времени с 11 по 12 сентября 2022 года 33-летняя женщина, находясь квартире на ул.Пылаевых г.Грязовца похитила принадлежащий местному жителю мобильный телефон стоимостью 16199 рублей. В период времени с 15 по 31 октября 2022 года она через незапертую дверь проникла в помещение бани в пос.Льнозавода Грязовецкого района и похитила обрез охотничьего огнестрельного одноствольного гладкоствольного ружья, принадлежащий неустановленному лицу. В период с 29 октября по 14 ноября 2022 года в пос.Льнозавода похитила у бывшего супруга мобильный телефон, стоимостью 5200 рублей, денежные средства в размере 5000 рублей, лодку ПВХ стоимостью 10 000 рублей. После проникла к нему в квартиру с целью хищения двух весел от ранее похищенной ею лодки ПВХ. Однако свои действия до конца довести не смогла, так как весла в квартире не нашла. 19 ноября 2022 года в квартире на ул.Комсомольская г.Грязовец взяла банковскую карту, принадлежащую ее знакомой и оплатила ею товары в магазинах на общую сумму 5477 рублей 97 копеек. 27 ноября 2022 года она проникла в чужой дачный дом, расположенный в садоводческом товариществе «Булочка» в г.Грязовец и похитила триммер-кусторез бензиновый, стоимостью 2500 рублей. В этот же день она проникла в другой дачный дом и похитила гитару стоимостью 3000 рублей", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области. 

Ее действия квалифицированы по п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража» (2 эпизода); по ч.1 ст.226 УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ (3 эпизода), по ч.3 ст.30 – п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ, по п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ.
Подсудимая вину признала частично.

Грязовецкий районный суд признал женщину виновной и путем частичного сложения наказаний определил ей наказание в виде лишения свободы сроком три года шесть месяцев условно с испытательным сроком два года шесть месяцев, возложив на нее обязанности: не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в порядке, установленном данным специализированным органом.

Гражданский иск одного из потерпевших на сумму 16199 рублей суд удовлетворил в полном объеме.

Тэги: кражи, дачи

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