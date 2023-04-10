В Вологодской области планируют увеличить площадь кукурузных полей

На одну тысячу гектаров планируют увеличить площади под кукурузой сельхозпредприятия Вологодской области.

В регионе на протяжении последних 10 лет успешно выращивают кукурузу на силос. Кукуруза — теплолюбивая культура, но она может расти и в наших северных широтах. Именно недостаточная скороспелость и сдерживала расширение посевов данной культуры. В последние десятилетия появились новые раннеспелые гибриды (сорта) кукурузы (ФАО 100-200), пригодные для выращивания в северных регионах.

Ежегодно кукурузу выращивали в хозяйствах Грязовецкого, Вологодского, Шекснинского округов и районов, то есть в центральной зоне области. С 2021 года решили возделывать эту кормовую культуру в Великоустюгском округе, а в прошлом году — в Тотемском.

Большой опыт выращивания кукурузы у предприятий, имеющих надои молока 10 тысяч килограммов в год от одной фуражной коровы и выше. К ним относятся Племзавод-Колхоз «Аврора», ООО «Племзавод Покровское», АО «Племзавод» Заря», СХПК «Присухонское» и другие. Площадь в сельхозпредприятиях варьируется от 100 до 1200 га. В прошлом году кукуруза занимала уже 4,4 тысяч га. Средняя урожайность зеленой массы кукурузы по области составила 274 ц/га.

«Для роста молочной продуктивности наши хозяйства ищут пути увеличения урожайности кормовых культур, переваримости кормов, повышения содержания обменной энергии, то есть всего того, что может привести к улучшению поедаемости кормов, увеличению удоев и улучшению экономических показателей сельскохозяйственных предприятий. В качестве одной из перспективных кормовых культур на Вологодчине становится кукуруза», — рассказал начальник Департамента сельского хозяйства области Сергей Поромонов.

Кукурузный силос отлично подходит для кормления молочных коров и является одним из лучших молокогонных видов кормов.