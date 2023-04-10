Вологодский бизнес за год вложил 25 млрд рублей инвестиций в развитие и модернизацию своего производства

Заседание городского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Вологодской области (СППВО) прошло в Администрации города Вологды. На нем были подведены итоги работы бизнеса за прошлый год и определены основные задачи на 2023 год.

«Последние годы, в том числе 2022-й, стали для бизнеса проверкой на прочность, адаптивность, умение работать в самых непростых условиях. Но, несмотря на все сложности, вологодские предприятия — это испытание выдержали. Продолжали стабильно работать и даже нарастили объемы производства, сохранили коллективы, освоили новые цепочки поставок и рынки сбыта. В общей сложности инвестиции за год составили 25 млрд рублей, создано более 700 новых рабочих мест, что особенно важно для сохранения экономической и социальной стабильности. Важно, что вы также помогали нам во всех социальных проектах, поддерживали бойцов, которые сейчас находятся в зоне СВО», — прокомментировала начальник Департамента экономического развития Вологды Светлана Пахнина.

Вологодский бизнес показал, что умеет быстро перестраивать работу под новые реалии. Так, во время пандемии компании успешно начали осваивать новые виды продукции, в период санкций перешли на импортозамещение.

«Последние годы были динамичными, не давали нам расслабиться. Но мы перестраиваем работу. Сейчас в Союзе состоят 200 компаний, представляющих как крупный, так и средний бизнес. Каждая из них проверенная, зарекомендовавшая себя как честный социальный партнер», — говорит вице-президент, председатель Вологодского городского отделения Союза промышленников и предпринимателей Вологодской области Константин Шепель.

Предприниматели поставили перед собой задачи на 2023 год, в числе которых решение кадровых проблем, формирование благоприятной среды, увеличение государственной поддержки и другое.

«Хочется отметить, что как на федеральном уровне, так и на региональном с экономикой все хорошо. В существующих реалиях важно вкладываться в развитие родных регионов, родной страны. Ведь у нас предсказуемая обстановка, есть поддержка всех ветвей власти», — говорит президент Союза промышленников и предпринимателей Вологодской области Сергей Добродей.

На торжественном мероприятии членам СППВО вручили награды Правительства Вологодской области, Мэра и главы города Вологды, президента регионального Союза промышленников и предпринимателей. Также свидетельства о включении в реестр объединения получили еще шесть предприятий Вологды: ООО «Промстройсервис», ООО «Вологодский завод металлоконструкций», ООО «ВЭСК», ООО «Абсолют-М», Вологодское отделение Ярославского филиала АО «АльфаСтрахование», ИП Барышева Ирина Андреевна.

Напомним, Администрацией ведется большая работа по поддержке предпринимателей Вологды. Это сопровождение инвестиционных проектов, помощь в поборе помещений и земельных участков, решение кадровых вопросов, проведение мобильных приемных и горячих линий для бизнеса, бизнес-миссии для заключения новых партнерских соглашений и освоения новых рынков сбыта и так далее.