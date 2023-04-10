30 медалей привезли вологодские спортсмены со Всероссийских соревнований по тхэквондо МФТ «Кубок Петра Великого», которые прошли в минувшие выходные в Санкт-Петербурге.



Вологжане завоевали 14 «золотых», 7 «серебряных» и 9 «бронзовых» медалей.



Абсолютной чемпионкой соревнований стала Ульяна Нестерова.



«Золотые» медали в отдельных видах программы завоевали; Арина Преминина, Вероника Дементьева, Виктор Попов, Елисей Мазанов, Денис Гурьев, Андрей Криштолин (дисциплина «Туль»). Эрика Литвинова («Спарринг). Вероника Дементьева, Эрика Литвинова и Виктор Попов («Сила удара»).