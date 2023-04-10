Производство свечей для СВО организуют в Вологде

Станок для изготовления свечей планирует приобрести вологодский благотворительный фонд «Времена года». Проект «Мамин огонек» выиграл грант правительства Вологодской области.

– В рамках проекта планируется изготовление свечей с привлечением добровольцев. С помощью мастер-классов будут привлечены и люди с ОВЗ, а также дети и подростки. Планируем проведение патриотических мероприятий – встречи с солдатами, поддержка городских и областных программ, – говорится на странице фонда.

Сотрудники фонда планируют за счет гранта приобрести станок для изготовления свечей для СВО.