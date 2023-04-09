Светлана Заборская заняла 18 место на финальном этапе Кубка России по лыжным гонкам.
Соревнования прошли в Кировске, Мурманской область, с 7 по 9 апреля, в формате мини-тура. Спортсмены соревновались на трех дистанциях, гонка на 10 км. у женщин и 15 у мужчин классическим стилем, затем Спринт и Парсьют.
Светлана Заборская, представляющая на соревнованиях Вологодскую и Архангельскую области, заняла 18-е место в мини-туре. Лучшей гонкой для 27-летней спортсменки стал Парсьют, или Гонка преследования как ещё называют этот вид программы, где она смогла подняться с 22 на 15 место. Ещё одна вологодская лыжница, Арина Каличева заняла 54 место в разделке, но в дальнейшем не выходила на старт. Победу же, как в трех отдельных гонках, так и в общем зачете у женщин одержала лидер российской сборной, Наталья Непряева из Архангельской области.
Денису Спицову не хватило 6 секунд чтобы войти в тройки призеров по итогам мини-тура среди мужчин. Уроженец Вожеги не плохо начал, в первой же гонке классическим стилем на 15 км. занял 3 место, но затем в Спринте не смог преодолеть стадию четвертьфинала, заняв 19 место. В Гонке преследования, где решался исход всего мини-тура, Спицов показал одинаковый результат с Ильей Семиковым из Республики Коми. Но по доп.показателям Семиков замкнул тройку призеров, а вожегодец остался на четвертом месте. Второе занял Савелий Коростелев, а победителем мини-тура стал Александр Большунов. Как и Наталья Непряева Большунов представляет на соревнованиях Архангельскую области, и так же как и Непряева он выиграли все три гонки.
Светлана Заборская заняла 18 место на финальном этапе Кубка России по лыжным гонкам
Светлана Заборская заняла 18 место на финальном этапе Кубка России по лыжным гонкам.
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