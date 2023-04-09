Светлана Заборская заняла 18 место на финальном этапе Кубка России по лыжным гонкам

09.04.2023 [Спорт]

Светлана Заборская заняла 18 место на финальном этапе Кубка России по лыжным гонкам.

Соревнования прошли в Кировске, Мурманской область, с 7 по 9 апреля, в формате мини-тура. Спортсмены соревновались на трех дистанциях, гонка на 10 км. у женщин и 15 у мужчин классическим стилем, затем Спринт и Парсьют.

Светлана Заборская, представляющая на соревнованиях Вологодскую и Архангельскую области, заняла 18-е место в мини-туре. Лучшей гонкой для 27-летней спортсменки стал Парсьют, или Гонка преследования как ещё называют этот вид программы, где она смогла подняться с 22 на 15 место. Ещё одна вологодская лыжница, Арина Каличева заняла 54 место в разделке, но в дальнейшем не выходила на старт. Победу же, как в трех отдельных гонках, так и в общем зачете у женщин одержала лидер российской сборной, Наталья Непряева из Архангельской области.

Денису Спицову не хватило 6 секунд чтобы войти в тройки призеров по итогам мини-тура среди мужчин. Уроженец Вожеги не плохо начал, в первой же гонке классическим стилем на 15 км. занял 3 место, но затем в Спринте не смог преодолеть стадию четвертьфинала, заняв 19 место. В Гонке преследования, где решался исход всего мини-тура, Спицов показал одинаковый результат с Ильей Семиковым из Республики Коми. Но по доп.показателям Семиков замкнул тройку призеров, а вожегодец остался на четвертом месте. Второе занял Савелий Коростелев, а победителем мини-тура стал Александр Большунов. Как и Наталья Непряева Большунов представляет на соревнованиях Архангельскую области, и так же как и Непряева он выиграли все три гонки.
 

Тэги: лыжи

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