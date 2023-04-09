В Великом Устюге уровень воды достиг критической отметки – 720 сантиметров. У деревни Аристово образовался затор льда. По прогнозам специалистов, рост уровня воды на реках Северная Двина, Сухона и Юг продолжится, сообщает Олег Кувшинников.



В Коромыслово затопило дорогу, и жители посёлка остались отрезанными от города. Также подтоплены населенные пункты Сывороткино, Рогозинино и Федоровская. В Дымково вода подступает к домам.