В Великом Устюге уровень воды достиг критической отметки

09.04.2023 [Общество]

В Великом Устюге уровень воды достиг критической отметки – 720 сантиметров. У деревни Аристово образовался затор льда. По прогнозам специалистов, рост уровня воды на реках Северная Двина, Сухона и Юг продолжится, сообщает Олег Кувшинников.

В Коромыслово затопило дорогу, и жители посёлка остались отрезанными от города. Также подтоплены населенные пункты Сывороткино, Рогозинино и Федоровская. В Дымково вода подступает к домам. 

Тэги: половодье, Великий Устюг

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