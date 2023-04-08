В Кириллове деревянный дом сгорел из-за короткого замыкания

08.04.2023 [Происшествия]

В Кириллове 55-летний мужчина пострадал при пожаре в деревянном доме в местечке Маура.

Сообщение о возгорании в трёхквартирном доме поступило 7 апреля в 17:34. Общая площадь пожара составила 175 квадратных метров. Пострадавшего — владельца одной из квартир — отправили в ожоговый центр в Череповец с ожогами головы. Ему назначили амбулаторное лечение. Ещё семь жильцов дома смогли сами выбраться на улицу до прибытия пожарных.

Предварительная причина происшествия — короткое замыкание электропроводки в квартире пострадавшего, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Тэги: пожар, пострадал человек, ожоги
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

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