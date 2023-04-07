Вологодские депутаты обсудили на ПАСЗР вопрос об установлении административной ответственности за нарушение требований к содержанию домашних животных

На заседании комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада по правовым вопросам в Архангельске Депутат Законодательного Собрания Вологодской области Роман Заварин предложил рассмотреть внесение изменений в постановление Правительства РФ о дополнении перечня случаев проведения внеплановых надзорных мероприятий для владельцев домашних животных.

«Проблема нарушения владельцами домашних животных правил содержания весьма актуальна для Вологодской области. За 2022 год Управлением ветеринарии Вологодской области рассмотрен 1971 материал о нарушениях. Выявлено 631 нарушение, связанное с укусами животными жителей, из них 76% случаев приходится на укусы собаками, имеющими владельцев», — прокомментировал депутат Законодательного Собрания области Роман Заварин.

Статья 13 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными… » установила основные требования к содержанию домашних животных, предоставив субъектам Российской Федерации право устанавливать дополнительные требования, в том числе к выгулу животных.

В соответствии с этим, постановлением Правительства Вологодской области в ноябре 2022 года был введен ряд запретов. Среди них: запрет на выгул домашних животных на территории населенного пункта без сопровождения его владельца, за исключением принадлежащей ему огороженной территории. Также запрещен выгул потенциально опасных собак детьми младше 14 лет без сопровождения взрослых. А крупных собак разрешено выгуливать только в наморднике.

Правительством региона также был разработан проект областного закона об установлении административной ответственности за нарушение требований к выгулу домашних животных.

«Однако проблема привлечения к ответственности недобросовестных владельцев собак в текущем году не может быть решена. Во-первых, в июле 2022 года введена норма, согласно которой дело о нарушении обязательных требований может быть возбуждено только после проведения контрольного мероприятия. Это касается и юридических, и физических лиц. Во-вторых, 10 марта 2022 года введен мораторий на проведение плановых проверок и ограничения на внеплановые проверки. Они возможны только при условии согласования с органами прокуратуры при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью. Хотя практика осуществления контрольно-надзорной деятельности показывает, что в основном поступают сообщения о причинении вреда здоровью легкой и средней степени тяжести», — отметил Роман Заварин.

На этой неделе Правительство Вологодской области направило обращение в Правительство РФ с просьбой рассмотреть вопрос о дополнении перечня случаев проведения внеплановых контрольных мероприятий без согласования с органами прокуратуры в отношении владельцев домашних животных в случае наличия у контрольного органа сведений об угрозе причинения вреда жизни или здоровья граждан.

Парламентарии Северо-Запада инициативу поддержали.