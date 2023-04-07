Вологодские депутаты обсудили на ПАСЗР вопрос об установлении административной ответственности за нарушение требований к содержанию домашних животных

07.04.2023 [Общество]

На заседании комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада по правовым вопросам в Архангельске Депутат Законодательного Собрания Вологодской области Роман Заварин предложил рассмотреть внесение изменений в постановление Правительства РФ о дополнении перечня случаев проведения внеплановых надзорных мероприятий для владельцев домашних животных.

«Проблема нарушения владельцами домашних животных правил содержания весьма актуальна для Вологодской области. За 2022 год Управлением ветеринарии Вологодской области рассмотрен 1971 материал о нарушениях. Выявлено 631 нарушение, связанное с укусами животными жителей, из них 76% случаев приходится на укусы собаками, имеющими владельцев», — прокомментировал депутат Законодательного Собрания области Роман Заварин.

Статья 13 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными… » установила основные требования к содержанию домашних животных, предоставив субъектам Российской Федерации право устанавливать дополнительные требования, в том числе к выгулу животных.

https://vologdazso.ru/upload/medialibrary/f98/f98c20f6601c8166bc856908ce1750d8.JPG

В соответствии с этим, постановлением Правительства Вологодской области в ноябре 2022 года был введен ряд запретов. Среди них: запрет на выгул домашних животных на территории населенного пункта без сопровождения его владельца, за исключением принадлежащей ему огороженной территории. Также запрещен выгул потенциально опасных собак детьми младше 14 лет без сопровождения взрослых. А крупных собак разрешено выгуливать только в наморднике.

Правительством региона также был разработан проект областного закона об установлении административной ответственности за нарушение требований к выгулу домашних животных.

«Однако проблема привлечения к ответственности недобросовестных владельцев собак в текущем году не может быть решена. Во-первых, в июле 2022 года введена норма, согласно которой дело о нарушении обязательных требований может быть возбуждено только после проведения контрольного мероприятия. Это касается и юридических, и физических лиц. Во-вторых, 10 марта 2022 года введен мораторий на проведение плановых проверок и ограничения на внеплановые проверки. Они возможны только при условии согласования с органами прокуратуры при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью. Хотя практика осуществления контрольно-надзорной деятельности показывает, что в основном поступают сообщения о причинении вреда здоровью легкой и средней степени тяжести», — отметил Роман Заварин.

На этой неделе Правительство Вологодской области направило обращение в Правительство РФ с просьбой рассмотреть вопрос о дополнении перечня случаев проведения внеплановых контрольных мероприятий без согласования с органами прокуратуры в отношении владельцев домашних животных в случае наличия у контрольного органа сведений об угрозе причинения вреда жизни или здоровья граждан.

Парламентарии Северо-Запада инициативу поддержали.

Тэги: депутаты, административная ответственность, домашние животные

ТОП НЕДЕЛИ

В Соколе следователи разбираются в обстоятельствах гибели 10-месячной девочки
В Вологде двух женщин засосало в грязевую яму на улице Петина
Медики установили причину гибели 10-месячной девочки в Соколе
В зоне СВО погиб житель Вологодского района
Владельцев собак в Вологде обяжут убирать за своими питомцами на улице
Мужчина погиб в ДТП с грузовиком в Шекснинском районе
В Вологодском районе ребенка потоком унесло в трубу на реке, где ранее размыло мост
В Соколе задержана начальник управления архитектуры и градостроительства района по подозрению во взятке
В Вологде на улице Ярославской загорелся автомобиль
В отношении компании «Устьелес» введена процедура банкротства

Похожие новости

Андрей Луценко: «Губернатор поддержал предложение депутатов «Единой России» о предоставлении выплат вологжанам, отправленным на службу в зону СВО через военкоматы других регионов»

Депутат Законодательного Собрания области Лариса Кожевина вынесла предложение от фракции «Единая Россия» о внесении изменений в соответствующее постановление Правительства

906
0

Норматив содержания безнадзорных животных в Вологодской области будет увеличен

Об этом на отчете Правительства перед депутатами Законодательного Собрания за 2022 год заявил Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников

757
0

Доходы депутатов Вологодской области будут скрыты от посторонних глаз

На 19 сессии Законодательного собрания Вологодской области, которая состоялась 22 марта этого года, были одобрены поправки в закон «О противодействии коррупции в Вологодской области»

1911
0

Украинский суд заочно приговорил депутата Госдумы от Вологодской области Валентину Артамонову

Депутата обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и приговорили к 15 годам заключения

2154
0

Депутата Вологодской городской думы Алексея Коновалова исключили из партии «Единая Россия»

Основанием стали  действия, дискредитирующие партию

4439
0

В первый день весны Андрей Луценко встретился с женщинами-волонтерами, оказывающими помощь участникам СВО и их семьям

С самого начала проведения специальной военной операции поддержку российским военным оказывают многочисленные волонтерские и общественные организации

680
0

В Вологодской области ввели ограничения для иностранных агентов

Ряд изменений внесли в законодательство региона о проведении и организации выборов

1712
0

В Заксобрании Вологодской области изменился состав комитетов

Депутаты сами заявили о ротации

1467
0

Дениса Долженко освободили от депутатской деятельности на профессиональной основе

Он не будет получать зарплату, но останется депутатом

4191
0

Депутат ЗСО Вологодской области предложил платить мамам в декрете среднюю зарплату по региону

Депутат законодательного собрания Вологодской области Евгений Шулепов озадачился доходами женщин в декрете

1864
0

Шестеро из десяти вологжан считают, что чиновники и депутаты не должны ездить на отдых за границу

Сторонников запрета на выезд для госслужащих больше всего среди вологжан с доходом свыше 80 тыс. руб.

1035
0

В Ирдоматском сельском поселении депутата удалили из общего чата совета поселения из-за неудобных вопросов

Об этом депутат сама сообщила своим избирателям

1694
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодские депутаты обсудили на ПАСЗР вопрос об установлении административной ответственности за нарушение требований к содержанию домашних животных
Начались работы по благоустройству площади у ЦУМа в Вологде
Бесплатные экскурсии по памятникам деревянного зодчества пройдут в Вологде 15 и 16 апреля
Победителями первого дня юбилейного Югорского лыжного марафона стали Евгений Цепков и Ольга Царева
Дорогу Великий Устюг-Лодейка будет ремонтировать Вологдавтодор
В ходе СВО погиб житель Великого Устюга
Роспотребнадзор проверил воду в Соколе после жалоб местных жителей
 
29.03.2023 [Общество]

«Привязали ребенка к стулу!»: в Соколе родители возмущены методами воспитания их детей в садике

3754
0
06.04.2023 [БлогоVO]

В Уломском поселении в результате подтопления и большой площади водосбора размыло участок дороги Дуброво — Гавино

413
0
28.03.2023 [Обзор Прессы]

Пёс, чудом выживший после ДТП, стал звездой фильма в Вологде

1165
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика