Начались работы по благоустройству площади у ЦУМа в Вологде

07.04.2023 [Общество]

В Вологде начались работы по благоустройству площади у ЦУМа.  

Главным украшением этой площади станет светозвуковой фонтан. Работы ведутся за счет бюджета Вологодской области. Подрядчик – компания «Ремстройсервис». 

– В прошлом году в рамках первого этапа были выполнены работы по выносу электрических сетей, переустройству наружных сетей водоснабжения, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, попадающих в зону благоустройства.

Сейчас стартовал второй этап: подрядчику необходимо благоустроить площадь, установить светозвуковой фонтан, малые архитектурные формы, смонтировать освещение и систему видеонаблюдения, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Сегодня, 7 апреля, рабочие начали демонтаж брусчатого покрытия. Это займет несколько дней. А с понедельника они планируют приступить к земляным работам. 

– На объекте постоянно присутствуют археологи, которые будут сопровождать работы на всех этапах, – говорится в пресс-релизе. 

Завершить благоустройство планируется в августе этого года.  

Напомним, на благоустройство площади у ЦУМа из областного бюджета при городском софинансировании направлено более 140 млн рублей. Проект разработан Лабораторией городской среды на основе предпроектного исследования, собранных запросов и комментариев от жителей города. Место для размещения фонтана вологжане выбрали в прошлом году путем голосования.

Тэги: благоустройство, площадь, ЦУМ, фонтан

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