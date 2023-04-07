Начались работы по благоустройству площади у ЦУМа в Вологде

В Вологде начались работы по благоустройству площади у ЦУМа.

Главным украшением этой площади станет светозвуковой фонтан. Работы ведутся за счет бюджета Вологодской области. Подрядчик – компания «Ремстройсервис».

– В прошлом году в рамках первого этапа были выполнены работы по выносу электрических сетей, переустройству наружных сетей водоснабжения, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, попадающих в зону благоустройства.

Сейчас стартовал второй этап: подрядчику необходимо благоустроить площадь, установить светозвуковой фонтан, малые архитектурные формы, смонтировать освещение и систему видеонаблюдения, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Сегодня, 7 апреля, рабочие начали демонтаж брусчатого покрытия. Это займет несколько дней. А с понедельника они планируют приступить к земляным работам.

– На объекте постоянно присутствуют археологи, которые будут сопровождать работы на всех этапах, – говорится в пресс-релизе.

Завершить благоустройство планируется в августе этого года.

Напомним, на благоустройство площади у ЦУМа из областного бюджета при городском софинансировании направлено более 140 млн рублей. Проект разработан Лабораторией городской среды на основе предпроектного исследования, собранных запросов и комментариев от жителей города. Место для размещения фонтана вологжане выбрали в прошлом году путем голосования.