Дорогу Великий Устюг-Лодейка будет ремонтировать Вологдавтодор

На дороге Великий Устюг-Лодейка в Великоустюгском округе подрядчиком для проведения работ стал ПАО «Вологодавтодор». Решение о ремонте объекта было принято на Градсовете летом 2021 года. Ремонт будет проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

По плану дорога будет отремонтирована полностью в 2025 году. Специалисты снимут старое покрытие, заменят слабое основание, уложат выравнивающие слои и новый верхний слой асфальта. Кроме того, будет обустроено семь остановок с автопавильонами, нанесена дорожная разметка, установлено барьерное ограждение.

Подрядчик определен и для обустройства тротуара в селе Устье на автодороге Василево-Устье. Сама дорога была отремонтирована в рамках нацпроекта в 2020 году, в прошлом году было установлено освещение. В текущем году подрядчик ООО «ДОР» обустроит 1571 метр тротуара. Окончание работ запланировано уже на лето.