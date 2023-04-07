Роспотребнадзор проверил воду в Соколе после жалоб местных жителей

В Роспотребнадзор поступило несколько обращений от жителей Сокола о неприятном запахе водопроводной воды, жалобы рассматриваются, ответы будут даны заявителям в установленные законом сроки. Сообщили в ведомстве.

Ранее жители Сокола два дня подряд жаловались на качество воды в городе. Пить ее было невозможно из-за резкого запаха, после употребления люди жаловались на головокружение и сухость во рту. На вторые сутки массовых жалоб власти города приняли решение о промывке водопроводных сетей. В детские сады города был организован подвоз воды из Кадникова.

По информации Роспотребнадзора организовано межведомственное взаимодействие по принятию экстренных мер.

«Проводится ежедневный мониторинг качества питьевой воды, проведено обследование очистных сооружений — они работают в штатном режиме, на данный момент качество воды соответствует нормам потребления. Ресурсоснабжающая организация вчера осуществила промывку водопроводных сетей, сегодня промывают фильтры. Для социальных учреждений организован подвоз питьевой воды. У водопроводной воды присутствует остаточный запах, со временем он уйдет. Воду можно использовать, но пока беспокоит запах, лучше фильтровать/отстаивать. И обязательно кипятить либо употреблять бутилированную воду (впрочем, эта рекомендация постоянная, вне данного вопроса). Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Вологодской области», — сообщили NewsVo в Роспотребнадзоре.

Заверяет в том, что с водой стало все в порядке, жителей Сокола глава округа Юрий Васин.

«Сегодня утром выехал на городские очистные сооружения водозабора. Пообщался с главным технологом предприятия Светланой Кенюк. Выпил два стакана воды из-под крана. Убедился в том, что вода, которая подается в городскую систему водоснабжения, качественная и чистая, какие-либо посторонние примеси и запахи в ней отсутствуют», — написал глава Сокольского округа Юрий Васин у себя в социальных сетях.

Но жители не верят властям. Запах остается и пока проблема с мытьем, питьем и стиркой у сокольчан остается. Жители города Сокола предлагают Юрию Васину попить воду не на очистных, а у них в гостях.