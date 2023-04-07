Вологодские реставраторы восстановили ценный памятник русской иконописи 18-го века.

В Вологодском филиале Центра Грабаря завершена реставрация иконы «Святые преподобные Кирилл Белозерский и Кирилл Новозерский» из фондов Череповецкого музейного объединения.

Икона была написана в 1738 году на доске из елового рубленного теса. Это достаточно крупный экземпляр – размеры 132 х 104,5 х 4,5 см.

– Первоначальная живопись иконы находилась под наслоениями сильно потемневшей, разложившейся олифы и записи 19 века. В результате проведенных исследований и выполненных реставрационных работ выявлена авторская живопись хорошей сохранности с примечательными особенностями, – говорится на странице Центра Грабаря.

С памятником работала художник-реставратор высшей категории Вологодского филиала Центра Грабаря Тамара Петровна Рыбакова.

В процессе работы реставратор исследовала вкладную авторскую надпись на позёме и выяснила, что икону написал местный пошехонский крестьянский иконописец по заказу крестьянской общины деревни Пустошки в 1738 году.

– Живописец, писавший икону, не чужд погрешностей в рисунке и пропорциях человеческой фигуры, он избегает цветового богатства и динамики окружающего мира. Коренастые фигуры преподобных твёрдо приземлены и статичны, а жёсткая прорисовка складок их одежд, лишённая полутонов, превращает изображение святых в плоскостно-графические силуэты, напоминая графику русских лубков 18-го-19-го веков. Это впечатление усиливается и аскетизмом колорита живописи иконы. Но в то же время одежды преподобных залиты золотыми и серебряными лучами священных сфер. Таким образом выявляется и утверждается главная художественная идея произведения, свидетельствующая об отрешении святых иноков от ценностей земной жизни и об их неразрывной связи c божественным миром, – поясняют реставраторы.

Икона «Святые преподобные Кирилл Белозерский и Кирилл Новозерский» – ценный памятник русской иконописи 18-го века. По мнению реставраторов, она может стать эталоном для атрибуции множества анонимных икон этого времени, происходящих из сельских церквей Русского Севера.