В Белозерске с водителя взыскали больше 76 тысяч рублей за оборванный на заправке топливный пистолет

В Белозерске суд рассмотрел иск топливной компании — владельца АЗС — к водителю, который оборвал топливный пистолет на заправке в Череповце.

Установлено, что ночью 21 июля 2022 года ответчик — 25-летний житель Белозерского района — приехал на АЗС на своём авто, вставил пистолет в бензобак и заплатил за бензин.

«Затем, не заправляясь и не вытащив пистолет из бензобака, начал движение на автомобиле, тем самым причинил ущерб топливной компании в виде обрыва пистолета топливораздаточной колонки, что подтверждается материалом ГИБДД», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Сумма ущерба составила 76 130 рублей 20 копеек. Компания просила суд взыскать эти деньги с водителя. Суд встал на сторону компании и взыскал с ответчика сумму ущерба, а также 17 484 рубля компенсации судебных расходов.