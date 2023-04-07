Как составить свое генеалогическое древо, расскажут жителям Вологды 8 апреля

07.04.2023 [Общество]

Бесплатные генеалогические консультации проходят в областной библиотеке имени Бабушкина. Очередная консультация состоится 8 апреля в зале редких книг.

Как составить свое генеалогическое древо? С чего начать изучение истории своей семьи? Как составлять запросы в архивы? На эти и многие другие вопросы можно будет получить ответ на этих консультациях.

– Приглашаем всех, кто хочет узнать историю своей семьи и начать работу по составлению родословной, – говорится в анонсе мероприятия.

Начало консультации в субботу, 8 апреля, в 11:00 в областной библиотеке по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1, 3-й этаж, зал редких книг.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (12+).
 

Тэги: семья, история, консультации, архив

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