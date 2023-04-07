Прогулка-экскурсия, посвященная 30-летию Мемориальной мастерской художника Пантелеева пройдет в Вологде 8 апреля.

– Наш маршрут начнется от Шаламовского дома и завершится в Мемориальной мастерской заслуженного художника России Александра Пантелеева, – говорится в анонсе мероприятия.

Выставка к юбилею Мемориальной мастерской Пантелеева открывает 7 апреля.

– В стенах мастерской воссоздан ее облик максимально приближенно к тому, в котором работал хозяин этого дома. На юбилейной выставке представлено порядка 30 экспонатов, характеризующих творческую жизнь музея за 30 лет, главной задачей которого была популяризация творчества Александра Пантелеева.

За 30 лет в этих стенах прошли более 200 выставок. Сначала это были выставки выдающихся и известных мастеров вологодского искусства Генриетты Бурмагиной, Владимира Корбакова, Георгия Попова, Юрия Соломкина и многих других. Со временем выставочные рамки расширились, здесь стали проводится выставки иногородних художников-классиков, а также регулярные экспозиции художников-ветеранов, молодых авторов, женщин-художников.

Экскурсия-прогулка состоится 8 апреля в 11:00. Справки и предварительная запись по телефону: 8-960-299-61-03.

Посетить юбилейную выставку самостоятельно можно будет до 24 июня по адресу: Вологда, Козленская, 4.

Возрастные ограничения: (12+).