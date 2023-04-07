Вологодские танцоры стали победителями Всероссийских соревнований которые прошли в Москве с 22 марта по 3 апреля.
Череповецкая пара, Тимофей и Владислав Юнец, заняла первое место в латиноамериканской программе (4 танца), стала победителем в программе «сокращенное двоеборье» (8 танцев) и остановилась в шаге от пьедестала в европейской программе (4 танца) — 4 место.
Вологодские танцоры стали победителями Всероссийских соревнований
Вологодские танцоры стали победителями Всероссийских соревнований которые прошли в Москве с 22 марта по 3 апреля.
Похожие новости
Вологжане завоевали серебряные медали Всероссийских соревнований по танцевальному спорту
Спортсмены СШОР «Витязь» Даниил Коршунов и Варвара Комарова выступили сразу в трех номинациях
Вологжане завоевали серебро на региональных соревнованиях по танцам
Танцоры ТСК «Спектр» Милана Зайцева и Степан Коноплев заняли второе место на «Москап Гран При – 2022»
Танцоры СШОР «Витязь» стали серебряными призерами соревнований «Огни Москвы — 2022»
Даниил Коршунов и Варвара Комарова заняли второе место в региональных соревнованиях категории А
Танцевальные коллективы вологодских психоневрологических интернатов стали лауреатами фестиваля Inclusive Dance
В мероприятии приняли участие подопечные Вологодского психоневрологического интерната № 1
Вологжане успешно выступили на Всероссийских соревнования по танцевальному спорту
На турнире «Огни столицы» вологжанка Светлана Черняева дважды поднималась на высшую ступень пьедестала почета
«Батюшковский бал» пройдет в Вологде в честь 232-летия со дня рождения поэта
В программе: танцы ампирной эпохи, рассказ о жизни и творчестве Константина Батюшкова, а также чтение стихов поэта
Вологжане Арсений Белов и Марина Подболотова стали победителями Всероссийского турнира по танцевальному спорту
Всего в соревнованиях приняли участие 800 пар из 12 регионов России
Череповецкие танцоры на колясках взяли Гран-при международного фестиваля – конкурса
Фестиваль для детей и подростков с инвалидностью прошел в выходные в Мурманске
Пять медалей завоевали череповецкие колясочники на чемпионате России по танцам
Соревнования прошли в минувшие выходные в конгресс-холле гостиницы «Holiday Inn» Северной столицы
Коллектив «Ступени» из Череповца стал победителем Международного фестиваля инклюзивного танца
Конкурсанты выкладывали свои номера в интернете, а международное жюри оценивало их
Пять медалей завоевали вологжане на Чемпионате и Первенстве СЗФО по брейкингу
Это вид уличного танца
Танцевальную сказку в исполнении вологодского ансамбля «Каприз» можно посмотреть онлайн 15 и 16 апреля
15 апреля «Капризу» исполняется 29 лет