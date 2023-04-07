Вологодские танцоры стали победителями Всероссийских соревнований которые прошли в Москве с 22 марта по 3 апреля.



Череповецкая пара, Тимофей и Владислав Юнец, заняла первое место в латиноамериканской программе (4 танца), стала победителем в программе «сокращенное двоеборье» (8 танцев) и остановилась в шаге от пьедестала в европейской программе (4 танца) — 4 место.