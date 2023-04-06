В Череповце на ограждениях Архангельского моста нарисовали орлов, чтобы дрозды не разбивались о стекло

06.04.2023 [Общество]

На шумозащитном экране Архангельского моста в Череповце по просьбе защитников птиц появились изображения орлов. Ранее об ограждение разбивались дрозды. До этого горожане обращали внимание на массовую гибель дроздов, которые разбивались о преграду.

«После установки прозрачной конструкции вдоль улицы Архангельской неравнодушные горожане начали нам скидывать фотографии, достойные стать иллюстрациями к роману Агаты Кристи. Мертвые дрозды, лежащие у шумозащитного экрана, казалось, унесли с собой тайну гибели», - написал на своей странице в соцсети ВКонтакте мэр Череповца Вадим Германов.

Специалисты нашли причину смерти птиц. Дрозды не видят прозрачное ограждение и врезаются в него. Наклейки в виде хищных птиц должны отпугнуть дроздов. 

Тэги: дрозды, птицы

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодскую сгущенку раскритиковали в программе «НашПотребНадзор» на телеканале НТВ
В Соколе следователи разбираются в обстоятельствах гибели 10-месячной девочки
В Вологде двух женщин засосало в грязевую яму на улице Петина
Медики установили причину гибели 10-месячной девочки в Соколе
Жена хоккеиста «Северстали», сбившая девочку на пешеходном переходе в Череповце, заплатила штраф
Мужчина погиб в ДТП с грузовиком в Шекснинском районе
В Вологодском районе ребенка потоком унесло в трубу на реке, где ранее размыло мост
В зоне СВО погиб житель Вологодского района
В Соколе задержана начальник управления архитектуры и градостроительства района по подозрению во взятке
В Вологде на улице Ярославской загорелся автомобиль

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В ходе СВО погиб житель Грязовецкого округа
В Череповце на ограждениях Архангельского моста нарисовали орлов, чтобы дрозды не разбивались о стекло
О Варламе Шаламове и поэтах 1920-х расскажет лекция 8 апреля
Лекцию о плагиате в музыке прочтет композитор Анатолий Дзюба в Вологде 9 апреля
В Харовске мужчину будут судить за дачу взятки сотруднику ДПС
Печа-куча на тему экологии пройдет в Вологде 8 апреля
Главврача Сокольской ЦРБ оштрафовали за неправомерный отказ в предоставлении информации
 
29.03.2023 [Общество]

«Привязали ребенка к стулу!»: в Соколе родители возмущены методами воспитания их детей в садике

3651
0
05.04.2023 [БлогоVO]

Начальник Департамента городского хозяйства Вологды дал комментарий о подъездах к Флотскому мосту

531
0
28.03.2023 [Обзор Прессы]

Пёс, чудом выживший после ДТП, стал звездой фильма в Вологде

1045
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика