В Череповце на ограждениях Архангельского моста нарисовали орлов, чтобы дрозды не разбивались о стекло

На шумозащитном экране Архангельского моста в Череповце по просьбе защитников птиц появились изображения орлов. Ранее об ограждение разбивались дрозды. До этого горожане обращали внимание на массовую гибель дроздов, которые разбивались о преграду.

«После установки прозрачной конструкции вдоль улицы Архангельской неравнодушные горожане начали нам скидывать фотографии, достойные стать иллюстрациями к роману Агаты Кристи. Мертвые дрозды, лежащие у шумозащитного экрана, казалось, унесли с собой тайну гибели», - написал на своей странице в соцсети ВКонтакте мэр Череповца Вадим Германов.

Специалисты нашли причину смерти птиц. Дрозды не видят прозрачное ограждение и врезаются в него. Наклейки в виде хищных птиц должны отпугнуть дроздов.