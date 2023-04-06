О Варламе Шаламове и поэтах 1920-х расскажет лекция 8 апреля

Лекция «Шаламов и поэты 1920-х» пройдет в Вологде 8 апреля.

Прочтет лекцию Андрей Таюшев, научный сотрудник Шаламовского дома.

– 1920-е – время заката серебряного века и восхождения новых звезд на поэтическом небосклоне России. Время поэтических вечеров в переполненных аудиториях, острых споров, скандалов, поисков. Время великих надежд и великих разочарований, – говорится в анонсе мероприятия. – Шаламов отобразил это время в своих воспоминаниях, упомянув множество имен – многие из которых сейчас забыты. Настало время вспомнить хотя бы некоторые из них.