Печа-куча на тему экологии пройдет в Вологде 8 апреля

06.04.2023 [Культура]

Экологическая печа-куча пройдет 8 апреля в вологодской библиотеке №21.

– Поговорим о том, как выстроить свою жизнь так, чтобы максимально никому и ничему не вредить – ни природе, ни людям, ни планете в целом, – говорят организаторы.

Напомним, «печа-куча» – это мероприятие, в рамках которого любой желающий может выступить с короткой презентацией на любую тему. Формат презентаций очень жесткий: у каждого ровно 20 слайдов, которые автоматически сменяются через каждые 20 секунд. Поэтому выступления проходят динамично. Подобный формат выступлений сейчас популярен во всем мире. «Печи-кучи» регулярно проходят более чем в 1000 городов в разных частях света.

В программе этого мероприятия выступят вологжане с презентациями:

Татьяна Проничева «Экология и быт».

Татьяна – инициатор этой печи-кучи. Именно она предложила провести мероприятие на тему экологии, что организаторами было воспринято с огромным энтузиазмом. Она расскажет, как сделать свою жизнь более экологичной в быту.

– Поговорим о самых привычных прикладных вещах с точки зрения осознанного потребления и экологии: о пакетах, кофе навынос, бахилах и многом другом, – говорит Татьяна в анонсе своего выступления.

Регина Удалова «Вечеринка без армагеддона».

– Обращали когда-нибудь внимание, сколько мусора оставляется после празднования дня рождения? Горы посуды, конфетные фантики, коробки из-под пиццы, воздушные шары, конфетти. Неужели все это - обязательные атрибуты любой вечеринки? Конечно, нет! Поговорим о том, как отмечать любые праздники весело и экологично, – говорит Регина.

Татьяна Снежина «Экология и финансы».

– Экологичное поведение и быт действительно помогают неплохо экономить бюджет. Каким образом? Именно этому и будет посвящено выступление: осознанному потреблению, контролированию импульсивных «хотелок» и другим простейшим, но при этом невероятно сложным финансовым установкам, – говорит о своем выступлении Татьяна.

Елена Сысоева «Что делать с ненужной одеждой?»

– Как часто вы открываете шкаф и сокрушаетесь, что надеть нечего? Пора бежать в магазин за новой жилеткой. А в шкафу скучают в это время десять жилеток. Что с ними делать? Захламлять квартиру? Выкинуть в мусорное ведро? Нет и нет. Одежда – это такой же источник мусора, как и все остальное. Как уже сейчас мы решаем эту проблему – расскажу 8 апреля на пече-куче, – обещает Елена.

Яна Симакова «Экологическое отношение к себе».

– Я не буду учить вас общаться. Но покажу на реальных примерах, как не сойти с ума в общении с самим собой и с другими людьми. Как перестать предъявлять претензии к себе и к другим. Как правильно формулировать мысли, чтобы они были... экологичными, – поясняет Яна. – И помните, что экологичность общения – заповедь «не навреди». Каким будет результат моего выступления? Фокус внимания на то, экологичны ли ты думаешь.

Валентина Раздайбедина «Сортировка отходов в пользу бездомных животных».

– В нашем городе есть невероятная возможность: осознанно потреблять – и помогать животным. Я расскажу о том, как это делать – просто, в удовольствие и правильно. Потому что любая инициатива должна делаться не только от души, но и не в пустую. А чтобы так и было, мы поговорим о том, как правильно сортировать отходы и куда их можно сдавать, чтобы помогать бездомным животным, – анонсирует свою презентацию Валентина.

Начало мероприятия 8 апреля в 13:00 в городской библиотеке №21 по адресу: Вологда, Гагарина, 35.

Вход платный.

Предварительная запись в сообщениях сообщества в социальной сети или по телефону 89215301708.

Возрастные ограничения: (16+).
 

Тэги: печа-куча, презентации, Экология

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