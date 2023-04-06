Главврача Сокольской ЦРБ оштрафовали за неправомерный отказ в предоставлении информации

06.04.2023 [Происшествия]

В Соколе суд привлёк главного врача БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ» к административной ответственности за неправомерный отказ в предоставлении информации родственнику умершего пациента.

«В декабре 2022 года дочь пациентки, проходившей стационарное лечение в БУЗ ВО „Сокольская ЦРБ“, обратилась с заявлением на имя главного врача, в котором просила предоставить медицинскую карту с историей болезни ее матери, умершей в ноябре 2022 года», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Женщине отказали, сославшись на соблюдение врачебной тайны, и та была вынуждена обратиться в прокуратуру. Ведомство провело проверку и выяснило, что отказ был неправомерным.

Привлекаемому назначено наказание в виде штрафа в 5000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: ЦРБ, главврач, доступ к информации, нарушение, пациенты

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