Главврача Сокольской ЦРБ оштрафовали за неправомерный отказ в предоставлении информации

В Соколе суд привлёк главного врача БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ» к административной ответственности за неправомерный отказ в предоставлении информации родственнику умершего пациента.

«В декабре 2022 года дочь пациентки, проходившей стационарное лечение в БУЗ ВО „Сокольская ЦРБ“, обратилась с заявлением на имя главного врача, в котором просила предоставить медицинскую карту с историей болезни ее матери, умершей в ноябре 2022 года», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Женщине отказали, сославшись на соблюдение врачебной тайны, и та была вынуждена обратиться в прокуратуру. Ведомство провело проверку и выяснило, что отказ был неправомерным.

Привлекаемому назначено наказание в виде штрафа в 5000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.