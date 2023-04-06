В Шекснинском районе обнаружена свалка мертвых овец

Свалку трупов овец обнаружили сегодня в Шекснинском районе. Мертвые животные валялись вдоль дороги у деревни Екимовское Шекснинского района.

Как сообщило Управление ветеринарии Вологодской области, нарушитель уже установлен. Специалисты выясняют причины падежа животных: отобраны пробы на инфекционные заболевания.

«В настоящий момент останки утилизированы, проводятся дополнительные действия», — прокомментировал на своей странице в соцсети ВКонтакте глава Шекснинского района Сергей Маров.

«Отходы уничтожены путем сжигания. Биологической опасности для жителей Шекснинского района нет», — отметил начальник Шекснинской ветстанции Николай Баранов.

Материалы о нарушении ветеринарного законодательства переданы в Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора для принятия мер.