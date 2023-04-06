Власти Сокола приняли решение промыть водопроводные сети, чтобы избавиться от неприятного запаха воды

06.04.2023 [Общество]

Администрация города Сокола приняла решение промыть коммунальные сети. Таким образом власти надеются избавиться от запаха воды, из-за которого сокольчане второй день не могут ей пользоваться. 

«В социальных сетях продолжают публиковаться жалобы сокольчан по поводу неприятного запаха питьевой воды. В связи с этим руководством МУП „Коммунальные системы“ принято решение провести работы по промывке городских сетей водоснабжения. Промывка будет проводиться сегодня, 6 апреля, с 11.00 до 19.00 часов. Коммунальщики предупреждают, что в связи с производством работ возможно снижение давления воды у потребителей. Добавим, что организован подвоз чистой питьевой воды в детские дошкольные учреждения Сокола. Воду в детские сады будут доставлять из Кадникова», — сообщили местные власти.

Жители хотели бы, чтобы в дома тоже доставили чистую воду. Но об этом пока речи не идет.

Ранее NewsVo писал, что Сокол второй день остается без нормальной воды. Жители обращаются к губернатору и к местным властям. Пить воду из-под крана второй день невозможно. Она невыносимо пахнет. Люди жалуются на сухость во рту и головокружение после употребления такой воды. Власти вчера ответили, что показатели воды в норме. Но этот ответ не устроил сокольчан. 

Тэги: вода, питьевая вода, сокол экология

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодскую сгущенку раскритиковали в программе «НашПотребНадзор» на телеканале НТВ
В Соколе следователи разбираются в обстоятельствах гибели 10-месячной девочки
В Вологде двух женщин засосало в грязевую яму на улице Петина
Медики установили причину гибели 10-месячной девочки в Соколе
Жена хоккеиста «Северстали», сбившая девочку на пешеходном переходе в Череповце, заплатила штраф
Мужчина погиб в ДТП с грузовиком в Шекснинском районе
В Вологодском районе ребенка потоком унесло в трубу на реке, где ранее размыло мост
В Вологде на улице Ярославской загорелся автомобиль
В зоне СВО погиб житель Вологодского района
В Соколе задержана начальник управления архитектуры и градостроительства района по подозрению во взятке

Похожие новости

«Город не нужен властям!»: в Соколе уже нет воды в магазинах, пить воду из-под крана невозможно, а власти говорят, что все в норме

Сокол второй день остается без нормальной воды. Жители обращаются к губернатору и к местным властям, но все тщетно

615
0

Жители Сокола жалуются на «трупный» запах водопроводной воды во всем городе

Утро жителей Сокола началось с неприятного запаха воды из-под крана

810
0

Пять тысяч рублей заплатит «Вологдагорводоканал» за то, что оставил Вологду без воды в декабре

В причинах ЧП разбиралась областная прокуратура

1474
0

Глава департамента ТЭК и ТР объяснила, почему в Вологодской области постоянно пахнет вода

По мнению Евгении Мазановой вода в регионе плохая потому что здесь много болот

1638
0

Мощность очистных сооружений в Вологде восстановлена

После наполнения будет запущена зональная станция и восстановлено давление в водопроводе центральной и заречной части города. Водоснабжение южной части города будет восстановлено позже

2792
0

В Вологде опубликован график подвоза воды для жителей

После соцобъектов цистерны направят на подвоз воды для горожан

2937
0

«Не пойду немытый на работу»: 3 тысячи домов и зданий в Вологде остались без воды

Утро 23 декабря жители Вологды встретили без воды из-за аварии на очистных сооружениях Водоканала. Авария произошла в четыре утра, устранить ее обещают до полуночи  

3158
0

Несколько микрорайонов Вологды остались без воды

Воды нет из-за аварийной ситуации на очистных сооружениях Водоканала 

5648
0

Прокурор Тарногского района через суд потребовал у властей наладить водоснабжение для жителей 30 деревень

Власти с иском не согласились, сказав, что никто им не жалуется

1994
0

В Вологде построят новую станцию очистки воды

Строительство запланировано на 2023-2024 годы

2130
0

У жителей Вытегры из крана вторые сутки течет коричневая вода

Видео с тем, какой водой приходится пользоваться вытегорам в сеть выложила местная жительница

1808
0

Жители Вологды вновь жалуются на то, что вода пахнет навозом

Из-за запаха городу пришлось перейти на альтернативный источник подачи воды

2585
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Главврача Сокольской ЦРБ оштрафовали за неправомерный отказ в предоставлении информации
В Шекснинском районе обнаружена свалка мертвых овец
Власти Сокола приняли решение промыть водопроводные сети, чтобы избавиться от неприятного запаха воды
Жителей Лосты напугал дым у железной дороги
Треть россиян признались, что боятся врачей
Владельцев собак в Вологде обяжут убирать за своими питомцами на улице
Выставка старинных стеклянных бутылок открылась в Вологде
 
29.03.2023 [Общество]

«Привязали ребенка к стулу!»: в Соколе родители возмущены методами воспитания их детей в садике

3645
0
05.04.2023 [БлогоVO]

Начальник Департамента городского хозяйства Вологды дал комментарий о подъездах к Флотскому мосту

474
0
28.03.2023 [Обзор Прессы]

Пёс, чудом выживший после ДТП, стал звездой фильма в Вологде

1037
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика