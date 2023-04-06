Власти Сокола приняли решение промыть водопроводные сети, чтобы избавиться от неприятного запаха воды

Администрация города Сокола приняла решение промыть коммунальные сети. Таким образом власти надеются избавиться от запаха воды, из-за которого сокольчане второй день не могут ей пользоваться.

«В социальных сетях продолжают публиковаться жалобы сокольчан по поводу неприятного запаха питьевой воды. В связи с этим руководством МУП „Коммунальные системы“ принято решение провести работы по промывке городских сетей водоснабжения. Промывка будет проводиться сегодня, 6 апреля, с 11.00 до 19.00 часов. Коммунальщики предупреждают, что в связи с производством работ возможно снижение давления воды у потребителей. Добавим, что организован подвоз чистой питьевой воды в детские дошкольные учреждения Сокола. Воду в детские сады будут доставлять из Кадникова», — сообщили местные власти.

Жители хотели бы, чтобы в дома тоже доставили чистую воду. Но об этом пока речи не идет.

Ранее NewsVo писал, что Сокол второй день остается без нормальной воды. Жители обращаются к губернатору и к местным властям. Пить воду из-под крана второй день невозможно. Она невыносимо пахнет. Люди жалуются на сухость во рту и головокружение после употребления такой воды. Власти вчера ответили, что показатели воды в норме. Но этот ответ не устроил сокольчан.